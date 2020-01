Comey cree que fue despedido del FBI por investigar la trama rusa

El exdirector del FBI James Comey afirmó este jueves que considera que fue despedido por el presidente de EE.UU., Donald Trump, por la manera en que estaba gestionando la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016 y por la "presión" de la misma sobre el mandatario.

"No sé por qué fui despedido. Tomo al presidente por su palabra de que fui despedido por la forma en la que dirigía la investigación rusa y la presión que esto ejercía sobre él", afirmó Comey en su esperada comparecencia en el Comité de Inteligencia del Senado.

En una entrevista con la cadena NBC tras despedir de manera fulminante a Comey el pasado 9 de mayo, Trump aseguró que "la cosa rusa" pesó en su decisión de despedir al director del FBI, al tiempo que añadió que la investigación sobre la posible coordinación de su campaña con Rusia era un "invento".

Comey opinó hoy que posiblemente Trump "estaba frustrado porque la investigación de Rusia estaba tomando demasiado tiempo y energía en la esfera pública".

El exdirector del FBI acusó en la audiencia a Trump y su equipo de "mentir" al exponer las razones de su despido, inicialmente apoyadas en la supuesta pérdida de confianza del Buró en él.

Comey no escondió durante la comparecencia las contradicciones en las que cree que cayó el presidente: "yo lo tomo por su palabra. Puede que me equivoque; puede que haya dicho cosas que no son verdad", explicó.

Palabras elegidas cuidadosamente



Durante la sesión, dos senadores presionaron a Comey sobre las razones por las que no denunció inmediatamente que el presidente le estaba formulando un pedido improcedente para la integridad de una investigación del FBI.

"No lo sé. Estaba tan sorprendido por la conversación que lo escuché y lo único que pude pensar es (...) como responder. Por eso elegí cuidadosamente mis palabras", recordó.

Cuando anunció el despido de Comey, en mayo, Trump publicó en Twitter una velada amenaza para que se mantenga en silencio, sugiriendo que podría tener grabaciones de las conversaciones entre ambos.

Este jueves, Comey dejó claro que no se sintió intimidado: "He visto el mensaje de Twitter sobre las grabaciones. Yo espero que haya grabaciones", dijo.

Comey afirmó que discutió con sus subordinados más próximos la situación generada por las presiones de Trump y precisó que el FBI no quería "contaminar" el equipo que llevaba adelante las investigaciones comentándoles las presiones de la Casa Blanca.

"No queríamos que los agentes supieran lo que el presiente había pedido. Cuando viene del presidente, lo tomo como una instrucción", dijo el exfuncionario ante el Senado.



Trump "reivindicado"



El miércoles, poco después de conocerse el testimonio por escrito de Comey, el abogado personal de Donald Trump, Marc Kasowitz, afirmó que el mandatario se sentía "totalmente reivindicado" por el testimonio del exjefe de la policía federal.

Trump está "complacido" de que Comey "haya finalmente confirmado públicamente sus informes privados de que el presidente no era investigado en ninguna pesquisa relacionada con Rusia", señaló.

"El presidente se siente completa y totalmente reivindicado. Está ansioso por continuar avanzando en su agenda", agregó.

De este caso dependerá el futuro de la administración de Donald Trump, a quien se le ha hecho cuesta arriba el camino para concretar sus prometidas reformas.

La popularidad del 45ª presidente de Estados Unidos conocía esta semana un nivel históricamente bajo, de apenas 38% de opiniones favorables, según Gallup.