El tráiler de ‘Rogue One, una historia de Star Wars'

Felicity Jones y Diego Luna son algunos de los actores que aparecen en el primer tráiler de "Rogue One: A Star Wars Story", el primer "spin off" (película derivada) de la saga galáctica de Lucasfilm, que se estrenará en diciembre de 2016.



"Rogue One: A Star Wars Story" tiene lugar antes de los hechos de "Star Wars" - el episodio IV-, y cuenta la historia de unos héroes improbables que se unen para robar los planos de la Estrella de la Muerte.



Junto a Jones y Luna, completan el reparto Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Jiang Wen, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk, Riz Ahmed y Forest Whitaker, bajo la dirección de Gareth Edwards.



Por otro lado, el episodio VIII, continuación de "The Force Awakens", la última entrega de la saga hasta el momento, ya se está rodando, dirigida por Rian Johnson, y su estreno en Estados Unidos está previsto en diciembre de 2017.