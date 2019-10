Identifican a ONG´s que incomodan al Gobierno

El Gobierno identificó a cuatro Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) que "hacen política" en el país y defienden intereses de grupos trasnacionales. El vicepresidente Álvaro García Linera reiteró la amenaza de expulsar a esas instituciones.



"Hay varias en Bolivia que están siendo financiadas por gobiernos extranjeros. Milenio, depende de Gonzalo Sánchez de Lozada y el MNR, gonista a morir. Fundación Tierra ha sido dirigida por un exminsitro de Goni, CEDIB y Cedla, que hacen política con la defensa del medio ambiente a la cabeza de unos trotskistas verdes", explicó la autoridad.



En un acto en Santa Cruz, el mandatario dijo que esas ONG´s se reunieron con dirigentes de organizaciones sociales para entregarles datos que puedan afectar la gestión del Gobierno y postergar proyectos de desarrollo.



"Hay otras ONG"s que hacen política. ¿Quiere hacer política? Bien, forme su partido político y vayan a las elecciones, pero no con el pretexto de ONG"s buscan defender intereses de las trasnacionales", argumentó García Linera.



Ratificó que "no tienen derecho a hacer política y entrometerse en nuestro país, si hacen eso, nosotros les decimos que se vayan fuera", tal como lo afirmó el pasado fin de semana y garantizó que el Gobierno se encarga de cuidar el medio ambiente.