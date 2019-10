Hasta ayer, 350 empresas pagaron 'doble aguinaldo'

350 empleadores cumplieron con el pago del segundo aguinaldo hasta ayer, según datos del ministerio de Trabajo. El 24 de diciembre vence el plazo para solicitar la flexibilización de la fecha de cancelación, solo en el caso de las empresas privadas que no puedan cumplir con el beneficio.



Los datos difundidos por esa cartera de Estado indican que 1.420 empleadores cumplieron hasta la víspera con la erogación del primer aguinaldo, de acuerdo a la información presentada por cada contratante ante la oficina virtual.



Conoce más: Sanción a firmas que no paguen el doble aguinaldo



La pasada semana el Gobierno comunicó la aprobación de un Decreto Supremo que extiende hasta el 31 de marzo la fecha para el pago del doble aguinaldo, siempre y cuando las empresas cumplan con cuatro requisitos.



Dentro de los números proporcionados por el ministerio, se establece que Santa Cruz lidera el pago del primer y segundo aguinaldo, seguido de Cochabamba y La Paz. En Pando, hasta el momento, ningún empleador reportó la entrega del beneficio.



Lee también: Conoce los requisitos del nuevo plazo del aguinaldo



"En el cuadro se encuentran datos presentados ante la oficina virtual por parte de los empleadores que cancelaron ambos beneficios. Las cifras no incluyen las planillas que se entregan en el ministerio de manera física", concluye el reporte.



Cuadro del ministerio de Trabajo:,