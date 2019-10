Orlando Bloom volverá a 'Piratas del Caribe'

El actor Orlando Bloom reaparecerá en la quinta entrega de la saga de bucaneros ‘Piratas del Caribe’ después de su ausencia en la última película ‘Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides’ (Navegando en aguas misteriosas) en 2011, según confirmó Disney.



La próxima aventura de estos corsarios con Johnny Depp al frente, como el capitán Jack Sparrow, se estrenará el 7 de julio de 2017 con el nombre de ‘Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No tales’ (Hombres muertos no cuentan cuentos).



Bloom reencarnará el personaje de Will Turner, el hijo de un pirata que termina por seguir los pasos de su padre cuando se embarca con Sparrow para salvar a la bella Elizabeth Swann (Keira Knightley).



Geoffrey Rush también estará de regreso para hacer del capitán Barbossa y se suman a la saga Javier Bardem, Brenton Thwaites y Kaya Scodelario.



La saga de "Pirates of the Caribbean" es una de las más exitosas del estudio Disney con una recaudación total que supera los 3.600 millones de dólares en las salas de cine de todo el mundo.