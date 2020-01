Revelan adicción de Johnny Depp

¿Johnny Depp es un gastador compulsivo y necesita ayuda? No lo sabemos, pero The Management Group (TMG), firma de contadores que administraba las finanzas del actor así lo ha sugerido.

El actor les exige $us 25 millones por no saber gestionar su dinero, pero la empresa insiste en que no se hará responsable de esta millonaria deuda.

De acuerdo con Joel y Robert Mandel, de TMG, Depp necesita ayuda médica porque durante 20 años vivió con gastos de $us 2 millones al mes para solventar lujosos caprichos, como aviones privados, prestigiosos vinos, yates, residencias (14 en total) e incluso un castillo en Francia.

Por este motivo han solicitado una evaluación mental de la estrella de cine de 53 años, ya que creen que podría sufrir "algún tipo de desorden compulsivo", lo que se podría probar con el análisis sicológico de algún especialista.

Algunas de las pruebas de los demandados son documentos que demuestran que Depp hizo gastos curiosos, como los $us 5 millones que pagó para lanzar las cenizas de un amigo fallecido y los miles de dólares que destinó a un apuntador que le cantaba los guiones para evitar memorizar sus papeles. A todo esto hay que añadir el reciente divorcio de la actriz Amber Heard.

A raíz de la denuncia de TMG, The Wall Street Journal volvió a sacar a la luz una entrevista que hizo al protagonista de Piratas del Caribe en la que se mostraba rotundo ante sus gastos: "Es mi dinero. Si quiero comprar 15.000 copos de algodón al día, es mi problema".

Por otra parte, el actor sostiene que sus excontadores son los únicos responsables de su ruina. Entre otras cosas, acusa a la firma de incumplir el pago de impuestos durante 16 años. Una multa que hoy supera los $us 8 millones.