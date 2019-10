Niegan libertad a Melva Hurtado por caso Fondioc

El Juzgado 14 de Instrucción Penal Cautelar y Liquidador en Familia rechazó la solicitud de libertad presentada por la presidenta de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Melva Hurtado, quien es sindicada por no concluir dos proyectos del Fondo Indígena y llevar dinero a su cuenta particular.



Hurtado está detenida preventivamente en el penal de Miraflores desde el 5 de diciembre de la gestión pasada. "Continúa detenida y obviamente estamos apelando porque es un elemento el que falta y ese elemento se lo va a desvirtuar en apelación", señaló Ernesto Melgarejo, abogado de Hurtado.



El abogado denunció que la juez no hizo la revisión ni la valoración de la documentación presentada y determinó rechazar el pedido de libertad de su clienta.



Para favorecerse con la liberación, Hurtado debía presentar documentación donde certifique que cuenta con trabajo estable y domicilio; Melgarejo dijo que presentaron toda la documentación sin embargo no se valoró como fuente laboral el cargo que ocupa Melva Hurtado (presidenta de la Cidob), porque no recibe remuneración económica.



Lee más: Detienen a Hurtado por tema del Fondo



El jurista dijo que apeló la determinación y en la siguiente audiencia demostrará que su clienta cuenta con domicilio y que el cargo que ocupa, representa una fuente laboral.



Las acusaciones en su contra



Hurtado es acusada de incurrir en irregularidades en la ejecución de proyectos del fondo indígena por el diputado opositor, Rafael Quispe, quien, según Melgarejo, no presentó ninguna documentación contra su defendida.



"(Melva Hurtado) ha descargado todos sus proyectos, se están ejecutando, no hay proyectos fantasmas y bueno el hecho seria por haber recibido en cuentas particulares pero eso tendría que verse en las investigaciones", agregó el abogado.



Conoce más: 685 millones del Fondo Indígena fueron a cuentas privadas