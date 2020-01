El contrato de aseo con Vega-Solví, en fase final

La Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz (Emacruz) alista la licitación pública internacional para contratar un nuevo operador privado de aseo urbano, considerando que en marzo de 2018 fenece el contrato de cinco años suscrito con el operador Vega-Solví.

A través de una nota de prensa divulgada ayer, Johnny Bowles, gerente de Emacruz, hizo conocer que en la segunda mitad del año se lanzará dicha licitación para dar continuidad al servicio de aseo, de la que podrán participar las empresas que cumplan con las especificaciones requeridas, entre ellas poseer camiones compactadores de carga lateral, maquinaria adecuada a las calles de los barrios alejados y contar con modernos aparatos de barrido vial.

Según Bowles, se buscará una mejor gestión operativa que contemple la incorporación de nuevas tecnologías e innovaciones para mejorar la calidad del servicio, garantizando la salud de la población y preservando el medioambiente.

“Queremos cumplir con la gestión integral de residuos sólidos prestando servicio eficiente y con calidad e incentivando a los vecinos a la separación y almacenamiento de los desechos en sus domicilios, y brindar alternativas de recolección de residuos especiales, como poda, llantas y escombros, para recuperar los espacios públicos eliminando los microbasurales, para ello deberán contar con cámaras de seguridad para vigilar”, manifestó el gerente de Emacruz

En el contrato por $us 155 millones (por cinco años) firmado con Vega-Solví se especificaba que este operador debía prestar 14 servicios, pero no estaba claro si entre ellos estaba limpiar los restos de poda y los escombros que los vecinos dejan en las aceras o hacen botar con los carritos.

A los pocos meses de iniciado el servicio, Vega-Solví también tuvo problemas para recoger la basura de los distritos 8 (Plan Tres Mil), 9 (sur), 10 (El Bajío) y 12 (Los Lotes), aduciendo que hay calles intransitables. En abril de 2014 la falla se debió a que 17 de sus 54 camiones compactadores sufrieron fallas mecánicas.

Hasta el momento han cuestionado los servicios del aseo urbano. En un reciente recorrido realizado por EL DEBER se constató la presencia de varios microbasurales en diferentes puntos de la ciudad.



La queja de los vecinos

Doña Marina Gutiérrez caminaba por la acera de la avenida Virgen de Cotoca y el cruce de ingreso al Parque Industrial, pero tuvo que bajarse a la calzada debido al mal olor que despedía una decena de bolsas con basura que no habían sido recogida.

En la misma zona, a 250 metros hacia el centro de la ciudad, sobre la Virgen de Cotoca, se ha formado un basural que contiene, además de restos de poda y llantas, basura tecnológica, es decir, monitores y cerebros de computadoras, televisores y heladeras, los cuales son muy contaminantes.

Otro sitio que es el preferido por los carritos para dejar basura es el camellón del cuarto anillo y radial 15, donde ni bien son sacados los desperdicios, aparecen más porque nadie controla el desorden, que causa pésima imagen.

“Vienen de otros barrios a dejarnos la basura, pido a la Alcaldía que designe un gendarme para que vigile”, indicó Juan Vidal, que vive en el lugar.

Los vecinos de la urbanización Palma Verde, zona este de la ciudad, también están molestos porque carritos, aprovechando la oscuridad de la noche, arrojan basura detrás de la laguna.

Ante la poca o nula educación ciudadana, los vecinos continúan alimentando los microbasurales, por ello, en abril, Emacruz dio a conocer que se pondrá en vigencia la Ley 295 de aseo urbano, mediante la cual se aplicarán obligaciones al ciudadano y dará luz verde a la instalación de cámaras de seguridad para identificar y sancionar a los infractores.

Fernández pedirá informe

Sobre el tema, el concejal de UCS Johnny Fernández criticó el trabajo de Vega-Solví, recordando que tiene un contrato bien pagado, y aseguró que pedirá al ejecutivo municipal un informe en detalle del trabajo, del incumplimiento y de las multas contra Vega-Solví. “Si no hay un adecuado seguimiento, pediré que se abra un proceso contra Emacruz”, acotó el concejal.

“Vega-Solví casi se aplaza porque no cumple las frecuencias de recolección en los barrios, aumentaron los microbasurales y no dotó de ropa ni equipos especiales a la gente que va en los camiones recogiendo los desechos”, expresó Fernández.

EL DEBER intentó conocer la versión del operador privado y del gerente de Emacruz, pero no fue posible.