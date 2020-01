Mandan a la cárcel a supuesto sicario

La jueza de Instrucción en lo Penal de La Guardia, María Roxana Encinas, dispuso la detención preventiva en la cárcel de Palmasola de Juan Carlos Durán Duarte, acusado de ser el presunto autor de la muerte de Edwin Barja Ramírez, hecho ocurrido el lunes en el barrio Valparaíso, del kilómetro 9 de la carretera a La Guardia. El hecho se habría consumado por una supuesta deuda que tenían con la víctima los esposos Marcela Abacay y Santos Cayo, quienes habrían contratado a Durán Duarte y a Ever Flores, recién salidos de la cárcel, para cometer el crimen y quedar libres de una deuda de $us 70.000.

Tras la confesión de la pareja, la Felcc ubicó a Durán, que ayer fue enviado a la cárcel. Continúa prófugo Ever Flores.



La jueza consideró que hay elementos de juicio para presumir la culpabilidad del acusado y que al existir riesgo de fuga, debía recluirlo; sin embargo, Durán alegó inocencia. Dijo que el día del hecho estaba en una riña de gallos y que no tenía por qué cometer el crimen. La viuda de Barja, Carla Verónica Álvarez, se declaró satisfecha con el fallo y pidió que agarren al prófugo