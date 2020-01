Venta del SOAT 2017 roza el 12% del parque automotor

A cuatro días de terminar el año 2016, la comercialización del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), que entra en vigencia desde el 1 de enero de 2017, llega a casi el 12% del parque automotor. Mientras tanto, la aseguradora estatal Univida no logra superar sus problemas de logística y se agudizan los líos por el seguro en todo el país.



La falta de la roseta electrónica y de puntos de venta en el país, entre otros incumplimientos, derivó en seis procesos sancionatorios de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).

“Con datos preliminares que tenemos, puedo informar de que se han vendido hasta ahora, más de 188.000 seguros del SOAT. Estamos incrementando de a poco los puntos de venta y esperamos hasta enero tener la provisión total de las rosetas para distribuirlas a los que solo han recibido un certificado, en puntos públicos y en los surtidores”, declaró el gerente de Univida, Roberto Ewel.

El parque automotor en Bolivia hasta 2015, según el RUAT, llegó a 1.574.584 vehículos.

Sanciones

Mientras tanto, la directora de la APS, Patricia Mirabal, dijo que la aseguradora tiene notas de cargo por incumplimiento con la primera fecha de inicio de la venta de la póliza que fue fijada para el 9 de diciembre, no colocó los puntos de venta comprometidos en todo el país, hubo modificación de las tarifas para los vehículos privados, no hubo previsión de viñetas electrónicas, hubo falta de información en la venta de rosetas y Univida no comunicó la aplicación del plan de contingencia para vender solo certificados ante la ausencia de viñetas.



Mirabal señaló que las sanciones llegarán a ser pecuniarias y en las próximas semanas se conocerán los resultados de la investigación administrativa.

Por su parte, Ewel dijo que estaba esperando todas las notas de cargo para tomar decisiones al respecto y presentar descargos.



El ministro de Economía, Luis Arce, aclaró que las sanciones llegarán hasta las empresas privadas que constituyeron sociedad estratégica con Univida, como Alianza, Nacional Patrimoniales y Nacional Vida. Sin embargo, la declaración no fue confirmada por la APS, que solo se refirió a posibles sanciones a Univida.

Resultados 2016

Según la información de la APS, el SOAT 2016, hasta noviembre de este año, ha tenido una penetración de 1.268.400 rosetas vendidas.



Los gastos médicos han superado los Bs 9.542.499; se ha pagado en gastos funerarios un total de Bs 3.076.457. El total de ocupantes de vehículos siniestraados con resarcimiento fue de 12.304 personas y 3.805 peatones. Hubo 16.109 accidentados y Bs 12.630.784 pagados por siniestros

Piden que el SOAT 2016 valga hasta enero 2017

Ismael Fernández, dirigente de la Confederación de Choferes de Bolivia, dijo que su sector de más de 500.000 afiliados se encuentra en estado de emergencia por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y pidió que luego de los inconvenientes en su comercialización, las autoridades puedan establecer que el SOAT 2016 tenga vigencia hasta el 31 de enero de 2017.



“Queremos que se dé tolerancia y que hasta enero tenga validez el seguro vigente para que a partir de febrero, todos podamos asumir esta responsabilidad. Para no- sotros es una necesidad, no es un tema comercial”, dijo en La Paz.



Advirtió que de no darse ese margen de tolerancia, toda responsabilidad por algún siniestro “lo asumirá Univida”.

La directora de la Autoridad de Fiscalización de Seguros y Pensiones (APS), Patricia Mirabal, pidió hacer los esfuerzos para adquirir el seguro. /MAM