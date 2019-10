Compra de imprenta del Estado demora dos años

El cuatro de diciembre de 2013 el Gabinete de ministros del presidente Evo Morales aprobó el decreto que autoriza el desembolso de 75.345.000 bolivianos para la creación de la Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia. Hasta la fecha no se consolidó el cometido.



"No es una cosa rápida, es una imprenta muy grande, es una de las imprentas más modernas que requiere de logística para su instalación. Hemos tenido problemas con la ubicación, inicialmente se preveía que se instale en El Alto, unos galpones, pero no cumplen con los requisitos", explicó hoy el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera.



La multinacional alemana Heidelberg, señaló el vicepresidente, es la encargada de instalar la imprenta según un conjunto de condiciones, por lo que "existió un retraso no atribuible a la empresa sino atribuible a las condiciones físicas del Gobierno".



García Linera aclaró que el equipo estará destinado directamente a las publicaciones del Estado y que fácilmente hubiera sido utilizada para la impresión de los libros que forman parte de la Biblioteca del Bicentenario del país.



La ministra de Comunicación, Marianela Paco, afirmó escuetamente que "ese tema está en proceso porque no es como ir al mercado para comprar una cosa simple". Aunque su antecesora, Amanda Dávila, negó en octubre de 2014 la compra de la máquina.



Firma de contrato



En diciembre de 2014 el ministerio de Comunicación firmó un contrato por 60 millones de bolivianos con la empresa Heidelberg para adquirir tres prensas con capacidad de imprimir simultáneamente, anverso y reverso, desde afiches hasta libros y periódicos.



Anteriormente, el propio García Linera, manifestó que “es una empresa gigantesca, perdón, el precio no es tan caro, se ha estimado en 20 millones de dólares, hay opciones de 100 o 200 millones, es una imprenta mediana".