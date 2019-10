El EI difunde datos de cien militares de EEUU

El Cuerpo de Marines de Estados Unidos solicitó este domingo "vigilancia" entre su personal después de que el grupo Estado Islámico (EI) difundiera los supuestos nombres y direcciones de cien soldados estadounidenses e instara a sus partidarios a asesinarlos.



De acuerdo al centro estadounidense de vigilancia de los sitios islamistas (SITE), un grupo que se presenta como la "División de piratas del Estado Islámico" difundió en internet los supuestos nombres y direcciones de cien miembros de diferentes cuerpos del ejército estadounidense, acompañados de fotografías.



"La vigilancia y la protección de la fuerza siguen siendo una prioridad para los comandantes y su personal", afirmó el teniente coronel John Caldwell, del cuerpo de Marines, en un comunicado.



"Se recomienda a los Marines y a sus familias verificar sus perfiles en línea, cerciorarse de que la configuración de privacidad está activa, para limitar el acceso a información personal", añadió Caldwell.



Pese a que aún no se ha autentificado la amenaza, cada uno de los soldados que figuran en la lista recibirá una visita individual, precisó.



El grupo de hackers afirma haber pirateado esta información en servidores, bases de datos y correos electrónicos del Gobierno.



Sin embargo, según una fuente de defensa citada por The New York Times, la mayor parte de la información publicada está disponible en los registros públicos y no parece haber sido pirateada de los servidores del gobierno.