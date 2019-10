El Dakar no dañó sitios arqueológicos del país

18 componente arqueológicos naturales de Bolivia "no sufrieron daños durante el paso del Dakar", informó el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la Dirección General de Patrimonio Cultura del Ministerio de Culturas y Turismo.



"Los sitios y patrimonios arqueológicos quedaron intactos y fueron respetados por los visitantes, espectadores y competidores de las diferentes series", detalla el informe proporcionado por ambas instancias.



Según se señala, se realizó un estudio de evaluación de impacto arqueológico, en base a una prospección arqueológica a lo largo del área de influencia de la competencia.



Se identificaron un total de 18 componentes arqueológicos, los mismos que se hallan fuera del trazo de la ruta, por lo tanto no fueron impactados ni por el turismo ni tampoco por los competidores.



Además se indica que "los sitios de mayor proximidad a la ruta de competencia fueron resguardados por profesionales y técnicos en arqueología que protegieron los sitios arqueológicos antes, durante y después del paso de la competencia".



Otra conclusión de la evaluación, después de la competencia que pasó el pasado fin de semana por los departamentos de Oruro y Potosí, señala que "no se registró ningún tipo de impacto negativo en el patrimonio arqueológico".