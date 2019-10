Mesa anuncia visita a Chile y al Vaticano

El expresidente y portavoz de la demanda marítima boliviana, Carlos Mesa, señaló en entrevista con EL DEBER que durante el primer semestre de este año tiene programado visitar Chile y el Vaticano, dentro de diez destinos previstos. "Hemos conversado con el presidente Morales sobre el tema y hemos creído, él mismo tiene la idea, de la visita a Chile (...) Y también visitaremos la secretaría de Estado del Vaticano como parte de nuestras gestiones", indicó el representante.



Sostuvo que la conversación con el primer mandatario se produjo antes del trascendido que surgió en una publicación chilena de su visita a ese país. "Es necesario que Chile conozca los puntos de vista que tiene Bolivia, lo que no quiere decir que tenga que compartirlos (...) Lo ideal es vincularse con los chilenos que creen que Bolivia tiene razón con su demanda", agregó Mesa.



Además explicó que visitará países estratégicos.

"Mi objetivo no es lograr adhesiones sino explicar nuestros argumentos", dijo.



Finalmente precisó que "no es pertinente hacer algo con miras a Chile" sino con la idea de desarrollar una política independiente de comunicación internacional "para que los argumentos queden claros".