La novela de Jojo Moyes se mantiene en el tope

La británica Jojo Moyes con sus libros de drama romántico lleva ya diez meses ininterrumpidos en las listas de más vendidos y su tirón, lejos de agotarse, aumenta cada semana. Alemania, Argentina, Brasil, Colombia y España son los países en los que su Yo antes de ti (Me Before You) lidera las ventas, pero también aparece en lugares destacados en Estados Unidos y Colombia.



ARGENTINA

Ficción:

1.- "Yo antes que ti" - Jojo Moyes (Suma de Letras)

2.- "La chica del tren" - Paula Hawkins (Planeta)

3.- "El hilo rojo" - Erika Glenda Halvorsen (Sudamericana)

4.- "La salvaje de Boston" - Gloria V. Casañas (Plaza & Janes)



No ficción:

1.- "Manuel Belgrano" - Felipe Pigna (Planeta)

2.- "Ellas" - Daniel López Rosetti (Planeta)

3.- "El cerebro argentino" - Facundo Manes y Mateo Niro (Planeta)

4.- "Pasión olímpica" - Gonzalo Bonadeo (Sudamericana)



BRASIL

Ficción:

1.- "Como eu era antes de você" - Jojo Moyes (Intrínseca)

2.- "Depois de você" - Jojo Moyes (Intrínseca)

3.- "Todos os Contos" - Clarice Lispector (Rocco)

4.- "A última carta de amor" - Jojo Moyes



No ficción:

1.- "Lava Jato" - Vladimir Netto (Primeira Pessoa)

2.- O Diário de Anne Frank" - Anne Frank (Record)

3.- "Tite" - Camila Mattoso (Panda Books)

4.- "O Nome de Deus e Misericórdia" - Papa Francisco (Planeta do

Brasil)



COLOMBIA

Ficción:

1.- "La chica del tren" - Paula Hawkins (Planeta)

2.- "La viuda" - Fiona Barton (Planeta)

3.- "Yo antes de ti" - Jojo Moyes (Penguin Random)

4.- "Cinco esquinas" - Mario Vargas Llosa" (Penguin Random)



No ficción:

1.- "Recordar es morir" - Daniel Coronel (Penguin Random)

2.- "En honor a la verdad" - Vicky Dávila (Ediciones B)

3.- "Me niego a arrodillarme" - Hernán Mejía (JVK y CIA)

4.- "El Estado Islámico" - Víctor de Currea (Penguin Random)



ESPAÑA

Ficción:

1.- "Yo antes de ti" - Jojo Moyes (Punto de lectura)

2.- "Cuando abras el paracaídas" - Defreds (Frida)

3.- "Casi sin querer" - Defreds (Frida)

4.- "Después de ti" - Jojo Moyes (Punto de lectura).



No ficción:

1.- "Lengua 2º primaria, saber hacer (mochila ligera)" - VV.AA.

(SM)

2.- "Matemáticas 2º primaria saber hacer (mochila ligera)" -

VV.AA. (SM)

3.- "Lengua trimestral 2º educacion primaria" - VV.AA (SM)

4.- "Lengua castellana 3º educación primaria" - VV.AA. (SM)



ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "Me Before You" - Jojo Moyes (Penguin)

2.- "The Trial" - James Patterson con Maxine Paetro (BookShots)

3.- "Magic" - Danielle Steel (Delacorte)

4.- "First Comes Love" - Emily Giffin (Ballantine)



No ficción:

1.- "Crisis of Character" - Gary J. Brune con Grant M. Schmidt

(Center Street)

2.- "Alexander Hamilton" - Ron Chernow (Penguin)

3.- "When Breath Becomes Air" - Paul Kalanithi (Random House)

4.- "Bill O"Reilly"s Legends and Lies: The Patriots" David Fisher

- Holt



MÉXICO

Ficción:

1.- "La chica del tren" - Paula Hawkins (Planeta)

2.- "Yo antes de ti" - Jojo Moyes (Suma de Letras)

3.- "El diario de Tita" - Laura Esquivel (Suma de Letras)

4.- "Rayuela" - Julio Cortázar (Punto de Lectura)



No ficción:

1.- "Y Colorín colorado este cuento aún no se ha acabado: la vida

se acaba ...hasta que se acaba" - Odin Dupeyron (Diana)

2.- "Los 15 secretos para rejuvenecer" - Gaby Vargas (Aguilar)

3.- "Mandalas y otros dibujos budistas para colorear" - Antonio

Francisco Rodríguez Esteban (Planeta)

4.- "Pequeño cerdo capitalista" - Sofía Macías (Aguilar)