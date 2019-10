Nuevo ministro chileno pidió mar para Bolivia

El nuevo ministro de Defensa de Chile, José Antonio Gómez, afirmó en 2013 que es partidario de dar Bolivia una salida soberana al océano Pacífico para solucionar el problema que existe y que hoy se ventila en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



"A Bolivia hay que darle una salida al mar, incluso con soberanía (...) Si logramos tener una salida de Bolivia que sea colindante con Perú, creo que no habría problema y solucionaríamos un gran problema de un pueblo que es hermano", afirmó en ese entonces en una entrevista al medio "24 horas".



En ese entonces, el político señaló que dicha concesión no debiera "dividir a la mitad" el territorio chileno. También dijo que "hay que resolver la demanda y a mí me da la impresión de que hay caminos posibles, pero se requiere la participación de un tercero que es Perú".



Gómez remplaza a Jorge Burgos en el Gabinete ministerial de la presidenta chilena Michelle Bachelet, que sufrió nueve cambios en la víspera tras una crisis política que tuvo lugar justo al mismo tiempo de la presentación de alegatos ante La Haya.