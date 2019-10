Macri: "CFK dejó un país plagado de corrupción"

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, aseguró hoy, durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, que tras suceder a Cristina Fernández en el cargo, el pasado 10 de diciembre, se encontró un Estado "plagado de clientelismo, de despilfarro y corrupción".



"La corrupción no debe no puede quedar impune. Debemos darle todas las herramientas al poder judicial para que trabaje en forma independiente pero con tiempos veloces. También fortaleceremos la oficina anticorrupción, que encontramos desmantelada", aseguró.



Macri, que tomó el cargo el pasado 10 de diciembre, habló en su primer discurso en el Congreso, del país que dejó Fernández (2007-2015) y expuso las propuestas del bloque Cambiemos, al que él pertenece.



"Encontramos un Estado plagado de clientelismo, de despilfarro y corrupción, que se puso al servicio de la militancia política y destruyó el valor de la carrera pública", remarcó.



Macri expresó que el país ocupa el lugar 107 entre los 168 países del ránking de transparencia internacional, "muy por debajo" de los vecinos Uruguay y Chile y también de Cuba, México, Brasil, Colombia y Bolivia.



"La corrupción mata. Como lo demostró Cromañón, la tragedia de Once y las rutas de la muerte", espetó el mandatario, quien destacó que "en cada área de Gobierno" su Ejecutivo ha encontrado ejemplos de falta de "transparencia" e "ineficiencia" y reafirmó, "en muchos casos corrupción".

"Nos encontramos con un país lleno de deudas, deudas de infraestructura, deudas sociales, deudas de desarrollo" #1MVamosJuntos— Mauricio Macri (@mauriciomacri) 1 de marzo de 2016 n