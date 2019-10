Surge un audio que implica a Ferrier en supuesta extorsión

Es un archivo audiovisual que registra una conversación. El archivo circula a través de WhatsApp y lleva el rótulo Chino Monasterio confiesa extorsión por parte de Álex Ferrier, gobernador de Beni. Así se divulgó ayer un audio en el que el líder opositor Ernesto Suárez habla, presumiblemente, con el exsubgobernador de la provincia Cercado Luis Enrique Monasterio, prófugo de la justicia tras inculpar a Suárez y al exgobernador de Beni Carmelo Lens.



Rotulado con fecha del 30 de diciembre de 2013, en Trinidad, en el audio se oye, la que se supone es, la voz de Monasterio explicando a Suárez sobre retiros de recursos públicos y sobre montos que dice haber dado al entonces presidente de la Asamblea Departamental de Beni, Álex Ferrier, hoy gobernador, porque este lo extorsionaba.

“Por ejemplo, la mayor cantidad de la plata que sacás se ha ido para cubrir un poco tus espaldas dándoselas a Álex Ferrier, de que le dabas plata es vox populi en todo lado…”, dice Suárez.



“Tres mil dólares, dos mil dólares, así… plata. Sí. De avance de obras (de) unos cien mil dólares, algo. Pero, ¿en qué modo? Es una extorsión grandísima la que me hacía todo el tiempo, todo el tiempo”, replica la voz que se atribuye a Monasterio, antes de indicar que tiene “los mensajes grabados, todos los mensajes (de Ferrier)”.



Ayer, Suárez garantizó la autenticidad de dicha conversación aunque negó ser la fuente que dio pie a la viralización del archivo. “Sí, esa conversación, ese audio es auténtico. Yo lamento que me lo hubiesen hecho conocer recién. Lo acabo de escuchar. De haberlo tenido antes lo hubiese usado, hace dos meses, cuando la Fiscalía me citó a declarar”, sostuvo el dirigente demócrata.



En defensa de Ferrier, el secretario de Justicia de Beni, Alejandro Yuja Rodríguez, sostuvo que en la administración de Ferrier no se conoce a detalle el contenido de esa conversación. “Ernesto Suárez no sabe qué hacer para desestabilizar la gestión de Álex Ferrier. Vamos a analizar este audio y veremos qué respuesta oficial vamos a dar”, retrucó Yuja.

Por su parte, Suárez no descartó que sea el propio Monasterio quien hubiese grabado el audio de esa conversación y que sea él mismo quien lo hubiese hecho circular. Manifestó que usarán el archivo como documento de descargo suyo y de Lens ante la Fiscalía