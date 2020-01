Gobierno reclama al clero católico que se renueve

El Gobierno respondió a la Iglesia Católica que son sus estructuras las que deben renovarse, tras la nueva afirmación de la Conferencia Episcopal (CEB), que en la víspera advirtió que "hay un vacío de líderes "auténticos, veraces y honestos”.



"Yo no entiendo, no he leído completa la declaración, pero lo que le falta a la Iglesia Católica es la falta de construcción de líderes que puedan entender y ayudar a Bolivia, no la Iglesia de base, porque hay quienes nos educan mucho, pero si de la jerarquía que está distanciada de la Iglesia de base y de la población", señaló el vicepresidente Álvaro García Linera.



Agregó que "donde tiene que haber una renovación de ciertas jerarquías, de ciertos niveles, es en la Iglesia Católica, que ha tenido un distanciamiento de los fieles y de los pobres, mucha cercanía con el oropel, con la liturgia, pero poca sencillez y humildad con el pueblo boliviano que requiere de otras cosas".



La pasada jornada, en la inauguración de la 101 Asamblea de Obispos en Cochabamba, el presidente de la CEB, Ricardo Centellas, sostuvo que existen señales de división que buscan "crean tensiones, resentimientos y confrontaciones que llevan al riesgo de bloquear definitivamente el diálogo”.



Hace un par de días una carta pastoral de la Iglesia señaló que el narcotráfico penetró las estructuras del Estado, declaración que causó la molesta reacción del Gobierno central, que exigió pruebas que sostengan esa advertencia.