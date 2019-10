Militar habló de secuestro y fue atrapado con drogas

Jimmy José Urzagasti Zabala, capitán de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), fue detenido hoy por el transporte 362 kilos de droga, pero no es la primera vez que se conoce algo sobre él: en enero de este año dijo que fue secuestrado al llegar a Santa Cruz.



Carlos Romero, ministro de Gobierno, señaló que "es una persona que, aprovechando un conocimiento técnico de pilotaje, ha aprovechado esta ventaja, seguramente para vincularse y trasladar droga. No es que ignoraba que estaba trasladando, es parte, seguramente, de una operación de tráfico de drogas".



El uniformado fue capturado en la provincia Inquisivi, al oeste del departamento de La Paz y cerca de Cochabamba. La droga que se le incautó está valuada en 1,8 millones de dólares, tomando en cuenta que iba a ser transportada a Brasil.



A principio de la gestión de Urzagasti, que estaba trasladado para prestar sus servicios en Roboré, se trasladó a Santa Cruz por una emergencia familiar, para lo que pidió un permiso de cinco días, pero se ausentó por ocho. Apareció en Yapacaní y dijo que fue secuestrado.



De forma extraoficial se sospechaba en ese entonces que el capitán de la FAB fue uno de los 10 "narcos" que escapó de una intervención que realizó Umopar en la localidad de Puerto Gretel en la zona de San Germán, el 21 de enero.



La Policía y Fiscalía habían iniciado un proceso de investigación por el supuesto secuestro del oficial. Incluso se intervino un residencial en Yapacaní, pero las pesquisas no prosperaron y no se llegó a esclarecer lo que sucedió en los 8 días que desapareció.



El operativo, dado a conocer este viernes, se denominó "Tres cruces" y se realizó en el Parque Madidi, al norte de La Paz, donde se halló una pista clandestina y una avioneta pilotada por el capitán Urzagasti, quien nuevamente gozaba de un permiso. ,

#ÚLTIMO Ministro Romero señala que son 362 kilos de droga incautados. El operativo fue en el parque Madidi pic.twitter.com/YMf314GVJP— EL DEBER (@diarioeldeber) septiembre 4, 2015 n