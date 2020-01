Un discurso para que lo entiendan todos

En menos de 20 minutos Donald Trump ha repetido sus mantras de siempre en un lenguaje que una universidad norteamericana había ya caracterizado como gramaticalmente propio de los alumnos de sexto de primaria.Sin sorpresas, mucho más electoral que presidencial: única alusión tácita a América Latina –México- remachando que era el fin de las deslocalizaciones industriales, la defensa de las fronteras, y la retirada del mundo para trabajar con y únicamente por los intereses norteamericanos.Evo Morales puede tener razón cuando dice no temer nada de la nueva colegiatura, porque La Paz, con apenas emigrantes en EEUU, no parece figurar, ni siquiera como miembro del alicaído club bolivariano, en el punto de mira de Washington.Una visión dantesca de su país: infraestructura derruida, bandas criminales recorriendo las calles, una enseñanza pública calamitosa, una clase política que ha arrebatado el gobierno al pueblo; pero todo eso se termina.EEUU, que ha defendido, dice, y enriquecido al mundo, va por fin a trabajar para sí mismo; a hacer ‘América Grande de Nuevo’, cuando la opinión mundial cree, contrariamente, que es la globalización, impulsada por la política exterior y económica de Washington la que le ha convertido en la potencia hegemónica del planeta. Y que supondría una dimisión urbi et orbi, lo que el politólogo Ian Bremmer, más que de proteccionismo, ha calificado de ‘unilateralismo extremo’Política exterior, cero, apenas la promesa de que ‘acabará con el terrorismo islámico’, pero sin aclarar con qué alianzas, de qué manera. Ni Rusia, ni la OTAN, ni Irán, ni Cuba, ni las guerras de Oriente Medio, solo un superlativo populista como un juego de prestidigitación. Así comienza el primer año de una nueva era, en medio de una protesta popular que crece, una intelectualidad y unas artes que le rechazan, y potenciales conflictos de intereses, pero con una legitimidad electoral indiscutible. La Era Trump