Chile aún no responde a invitación al diálogo

El canciller David Choquehuanca afirmó el sábado que aún no se recibió una nota de respuesta del Gobierno de Chile a la invitación al diálogo que realizó Bolivia; sin embargo destacó la habilitación de garajes en Arica para los transportistas bolivianos de carga internacional.



"No tenemos una respuesta escrita por el mismo conducto", dijo el diplomático según un reporte difundido por la televisora Abya Yala.



El lunes 25 de julio, según confirmó el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, el Gobierno boliviano, mediante la Cancillería, remitió una nota oficial a Chile para entablar un diálogo sobre el problema que afrontan los transportistas de carga pesada en los puertos de Arica y Antofagasta.



Choquehuanca manifestó que se espera que en el transcurso de las siguientes semanas o meses se encuentren espacios conjuntos para abordar esos problemas.



No obstante, indicó que se recibieron mensajes de autoridades chilenas que dan cuenta de la habilitación de los garajes, por ejemplo, en Arica.



Según dijo el jefe de la diplomacia boliviana restablecer el funcionamiento de los garajes es "una señal positiva", para el Gobierno.



Entre el 18 y 19 de julio, una comitiva encabezada por el Canciller visitó los puertos chilenos para evidenciar las denuncias de malos tratos y discriminación realizadas por los transportistas bolivianos, además de la violación del Tratado de Paz y Amistad de 1904, que establece libre tránsito en los puertos.



Dos días después, el presidente Evo Morales dijo que intentará comunicarse, directamente, con su par chilena Michel Bachelet para pedirle humanizar el trato que reciben los transportistas de carga ultramarina de Bolivia por parte de autoridades, uniformados y funcionarios de Chile de camino a los puertos Arica y Antofagasta.