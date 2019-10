Gobierno no se enoja con Mesa por 'No' a reelección

El Gobierno no está molesto con el expresidente y vocero de la causa marítima boliviana, Carlos Mesa, que en la víspera ratificó no estar de acuerdo con la reelección del presidente Evo Morales, debate que busca modificar la Constitución Política del Estado (CPE).



"No nos ha generado ninguna molestia sino más bien que es uno más en la oposición, conocemos que es así. Se ha sumado a una postura, anticipando su voto por el no. Respetamos eso y es una clara muestra del respeto a la libertad de expresión", afirmó la ministra Marianela Paco.



La autoridad, en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, señaló que la causa marítima está por encima del debate interno sobre la reelección y dijo que "la sabiduría de nuestro presidente (Evo Morales) ha sido tejer esta articulación".



"Tenemos una política de Estado en torno al mar. Tenemos todo un trabajo a desarrollar todavía y eso tiene que ver con nuestra política interna (...) Ese tejido esta también reflejado en nuestro equipo multidisciplinario, en el que participan nuestros opositores internos, ahí está el señor Tuto Quiroga y el señor Carlos Mesa", aseveró.



Concluyó señalando que "el tema de la reelección ha separado las aguas y a mostrado a quienes están en la oposición, a los antipatriotas, neoliberales, privatizadores, que están ahí al frente, que se oponen a la reelección y por el otro lado estaremos los patriotas, que articulamos y trabajamos por ese bien común".