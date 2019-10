Nueva tecnología policial no frena hechos delictivos

La Policía cruceña encara este 2015 con 266 cámaras de vigilancia y monitorización en la ciudad, un servicio de patrullaje aéreo con dos helicópteros, un mejorado sistema de comunicación digitalizado, un centro de recepción y despacho de llamadas de emergencia informatizado, cerca de 500 motocicletas, más de 150 vehículos todo terreno y en un par de semanas se sumará un sistema de monitorización móvil con un dron (vehículo aéreo no tripulado).



Sin embargo y, pese a la ‘inyección’ tecnológica recibida, principalmente en 2014 como parte de las mejoras realizadas por la cumbre del G77+ China, los hechos delictivos suman y la sensación de inseguridad se mantiene.



Según datos del exministro de Gobierno Jorge Pérez, desde el 2013 la Policía empezó a instalar cámaras de vigilancia. Primero se hizo en Santa Cruz y luego en el resto del país. Actualmente, la capital cruceña es la que tiene mayor número de estos equipos en comparación al resto del país. (ver infografía)



A?poco de cerrar el primer mes de este año se han registrado unos cinco atracos a entidades financieras, vale decir al menos uno por semana. De estos casos, un par han sido resueltos, mientras que los otros siguen siendo investigados.



El comandante departamental interino de la Policía, coronel Juan Carlos Arauco, indicó que el aporte tecnológico recibido les sirve para mejorar sus labores, aunque aclaró que pensar en una ciudad con cero casos delictivos es imposible, porque el delito es parte de la sociedad.



Analistas y policías

El ex jefe nacional de Inteligencia José Heredia cuestionó el centralismo que hay en la Policía, pues todo se maneja desde La Paz, situación que -en su criterio- no permite un mejor uso de los equipos tecnológicos.

Reconoció el aporte que significa contar con estos materiales, pero lamentó que haya policías que no conocen ni la ciudad y que tampoco sepan utilizar los equipos tecnológicos.



Por su parte, el criminólogo Paúl Méndez indicó que junto a la dotación de equipos se debió haber capacitado al personal. “Habrá un mejor trabajo con el paso del tiempo, hay un pequeño desfase, pero el uso de la tecnología está dando resultados”, aseveró y agregó que es necesario optimizar el uso de los equipos, aunque aclaró que la tecnología no detiene el delito y que esa es una percepción equivocada de la gente.



Los sectores sociales

“Nos gustaría que todas las cámaras y las cosas que les dieron a los policías nos puedan servir para no ver tanta delincuencia”, expresó Gabriela Vidal, vecina de la Villa Primero de Mayo y que pide más control y patrullaje policial para su barrio.

Al igual que ella, dirigentes de diferentes sectores insisten en la necesidad de que la tecnología no solo se quede en el centro ciudadano, sino que también llegue a los barrios.

Omar Ribera, representante vecinal, considera que el esfuerzo de las autoridades en dotar de más tecnología a la Policía no es suficiente y apuesta por los trabajos de prevención.

Robert Hurtado, dirigente de los trabajadores en salud, cuestiona el hecho de que la mayoría de las cámaras hubieran sido instaladas dentro del cuarto anillo. Pide un mejor control de los equipos e insiste en una mayor dotación de vehículos.

Feliciano Carrillo, dirigente de la Central Obrera Departamental (COD), es más crítico y asegura que, pese a que se cuenta con helicópteros, cámaras de vigilancia y computadoras móviles, todo sigue igual. “No basta con dotar más equipos a la Policía, hay que cambiar la justicia; el sistema está podrido”, subrayó.



La Policía

Contrario a la percepción de los dirigentes, tres jefes policiales resaltaron el apoyo que les ha significado la tecnología.

El director de Tránsito, Mauricio Ovando, dijo que las cámaras de vigilancia les permiten resolver un 99% los hechos de tránsito registrados en los lugares donde hay equipos.



El jefe policial del Plan Tres Mil, Freddy Meneses, resaltó el apoyo de los helicópteros en las tareas de prevención que se ejecutan en su zona y los aportes en materia investigativa de las cámaras que tienen en el Plan.

A su vez, Vladimir Suaznábar, comandante de la Villa Primero de Mayo, resaltó la ayuda de la tecnología, pero pidió pensar en la parte humana del policía e indicó que es necesario mejorar la infraestructura actual.



Posición institucional

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Enrique Bruno, dijo que la tecnología con la que ha sido dotada la Policía aún no está siendo utilizada en un 100%, pues hay falencias en la estructuración policial y en la distribución de los efectivos en la ciudad. Además, cuestionó al Ministerio de Gobierno por no mejorar los salarios de los agentes y priorizar en su formación. Para él, estos dos aspectos favorecen la creciente corrupción de los uniformados.



Para este año la Gobernación no tiene previsto invertir en la compra de más motorizados (entre 2006 y 2014 se entregaron más de 150 vehículos y más de 300 motocicletas) y su prioridad será la puesta en marcha de un centro de mantenimiento de todos los rodados.

Ernesto Peterson, director de logística de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía, dijo que una de las prioridades para 2015 será el mantenimiento de todos los equipos entregados a la Policía y la compra de equipos para unidades investigativas