Consuelo, una de las que inicia cambio de identidad

Consuelo Jackelin Morón Torrico hoy iniciará el trámite para hacer realidad un sueño largamente esperado. Presentará su solicitud de cambio de género en sus documentos personales. Cuando esté en la ventanilla del?Servicio de Registro Civil (Sereci), dirá que se llamará César Javier y que en su carné también tendrá que decir que es de sexo masculino.



El inicio de este procedimiento responde a la aplicación de la Ley 807, promulgada por el vicepresidente Álvaro García Linera en Palacio de Gobierno, el 21 de mayo, la misma que permite que las personas transexuales y transgénero que deseen modificar la identidad de género, podrán presentar su solicitud de cambio de nombre en sus documentos oficiales.



Consuelo, médico de profesión, es una de las 40 personas en todo el país que ha reunido los ocho requisitos que exige la norma legal para iniciar el trámite en todo el territorio nacional.



El dato fue proporcionado por la abogada y activista en derechos humanos, Tamara Núñez del Prado, que hasta noviembre de 2012 mantuvo su identidad como Antonio Núñez del Prado. Según Tamara, se estima que hasta diciembre 2.500 personas iniciarán el trámite, y que el Sereci abrirá tres ventanillas en las ciudades del eje troncal y una en el resto de las capitales.



Álex Bernabé, representante de Fundación Igualdad LGTB, dijo que en Santa Cruz hoy se registrarán 15 personas que lograron cumplir con los requisitos exigidos por ley.



Pero lo de hoy es solo un primer paso. Puesto que cuando el Sereci apruebe el cambio de género, notificará a varias instituciones para que procedan también a las modificaciones, como ser a Migración, al Segip, y a la Asfi, entre otras entidades. Tamara Núñez del Prado dijo que justamente el martes pasado hubo una reunión con representantes de las 15 instituciones que involucra la Ley 807, con el fin de apoyarlas para que logren adecuarse a la nueva normativa.



Por su parte, Consuelo Jackeline Morón, ayer se mostró con mucha emoción, porque dijo que tiene todos los documentos en orden para presentarlos ni bien abran la ventanilla del Sereci.



“No me costó conseguir los requisitos. Todos los funcionarios me trataron de la manera más respetuosa posible y dándome la información necesaria”, enfatizó, con sus documentos en las manos.



Erwin Bazán, director de prensa del Arzobispado, recordó que la posición clara de la Conferencia Episcopal, es que lamenta la forma en que aprobó la Ley 807, a espaldas del pueblo boliviano y que no haya entrando en debate de consenso, de socialización.

“Es un atentado contra la familia natural. Al cambiarse la identidad se abre la posibilidad de que se dé el matrimonio entre personas del mismo sexo”, dijo Bazán