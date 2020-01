La tragedia en Comarapa desvela unas seis fallas

Un día después del embarrancamiento en Abra del Quiñe, tramo que está en la ruta que une a Comarapa con Mataral, se identificaron al menos seis fallas que derivaron en el accidente del bus de la empresa Trans Tupiza, que se cobró la vida de 15 personas.



Las seis fallas son; falta de señalización adecuada en la ruta, uso indebido de luces alógenas de algunos motorizados, imprudencia de los conductores del bus, control displicente en las trancas, elaboración precaria de la lista de pasajeros y la presencia prohibida de pasajeros en el pasillo del motorizado.



Se trata de factores recurrentes en hechos de tránsito, pues siguen sucediendo, pese a la existencia de normas que reglamentan estos aspectos.



El director departamental de la Policía Caminera, Ronald Mercado, que el jueves llegó hasta el lugar del accidente y colaboró en las tareas de rescate, recordó que no está permitido que los buses de transporte interdepartamental suban pasajeros en el camino, situación que sucedió en este caso.



El jefe policial precisó que, de acuerdo con la información oficial sobre el número de pasajeros, venían en el bus 49 viajeros, más un chofer, su relevo, un ayudante y un amigo de los conductores. En total 53, personas en un rodado con capacidad para 51 pasajeros.



“Al parecer en el camino se subieron tres personas más”, apuntó Mercado, reiterando que esta conducta, típica en las rutas del país, está prohibida.



En total, en el bus al momento del embarrancamiento habían 56 personas.



Otro aspecto que quedó en evidencia con la tragedia es que algunos vehículos están utilizando luces alógenas, que cuando son encendidas hacen perder la visibilidad al chofer del motorizado que circula en sentido contrario.



El jefe policial fue enfático al señalar que estos equipos en los rodados no están permitidos y anunció que, basado en las disposiciones legales, llevará adelante operativos para retirar estas luces.



Adicionalmente a las observaciones que puntualizó el jefe de la Policía Caminera, quedó en evidencia la mala elaboración de las listas de pasajeros que hicieron los encargados de la flota, ya que no se tenían los nombres completos de los pasajeros, solo sus apellidos.



Dos hipótesis

Por el momento se manejan dos hipótesis sobre las causas que provocaron el accidente. Una es que el conductor de la flota perdió el control del rodado luego de ser encandilado por otro vehículo en momentos en que el chofer estaba distraído intentando abrir una bolsa con hojas de coca. Esta versión fue conocida durante las investigaciones preliminares de la Policía.



La segunda posible causa es la falla humana, que el director departamental de Tránsito, Jaime Esquivel, identificó dentro del porcentaje más alto de situaciones que provocan hechos trágicos, como el ocurrido la madrugada del jueves.



A escala mundial, el 85% de las causas en los accidentes tiene que ver con la imprudencia de los conductores, recordó Esquivel.

Sumada a estas situaciones, algunos policías que acudieron al rescate apuntaron que no existe una buena señalización en la curva donde ocurrió el accidente.



Al mismo tiempo, se notó la falta de controles en las trancas entre Potosí y Santa Cruz, ya que nadie hizo la observación sobre los pasajeros en los pasillos o la mala elaboración de las listas del bus.



Exámenes forenses

Un equipo de forenses integrado por Hugo Cuéllar, Rafaela Mota y Carmen Quiroz determinó, luego de realizar la autopsia en 13 cuerpos de los fallecidos en el accidente, que la mayoría murió a consecuencia del aplastamiento de tórax y del cráneo además de politraumatismos por cercenamiento de los brazos y las piernas. Otros dos cuerpos que completan la lista de 15 muertos se quedaron en Comarapa, a pedido de sus familiares.



Gómer Padilla, fiscal de Distrito, instruyó a los fiscales que ven el caso dar prioridad a la atención de los más de 40 heridos que están en diferentes centros médicos de la ciudad y Comarapa. A la vez dijo que Trans Tupiza debe cumplir con las fami-lias afectadas y que se realiza un seguimiento para evitar irregularidades