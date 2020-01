Alerta roja en China por llegada de tifón Nida

El tifón Nida, según los meteorólogos el más potente que llega al sur de China desde 1983, arribó este martes con fuertes tormentas y vientos a grandes metrópolis de la zona como Hong Kong o Cantón, que han quedado prácticamente paralizadas.



Esas y otras localidades que forman una conjunto de 120 millones de habitantes en la desembocadura del río de la Perla han cancelado la mayor parte de las clases en los centros de estudio, jornadas laborales y servicios de transporte, a la espera de que el tifón se degrade a tormenta tropical y rebaje su peligrosidad.



El Nida, el cuarto tifón que esta temporada afecta al gigante asiático, arribó a las costas chinas a las 3.35 hora local de la madrugada de hoy, con vientos de hasta 151 kilómetros por hora y a una velocidad de unos 25 kilómetros por hora.



En grandes ciudades del delta, como las citadas Hong Kong y Cantón pero también Shenzhen, Dongquan, Foshan o Zhaoqing, se ha declarado la alerta roja (máximo nivel de precaución) y se pidió a sus poblaciones que almacenen en sus casas víveres y productos de primera necesidad para tres días.



También se han tomado medidas preventivas en otras divisiones administrativas del sur de China, como la región autónoma de Guangxi, la también costera provincia de Fujian o las de Guizhou y Hunan, más al interior.



Las autoridades de la provincia de Cantón han anunciado en una circular la suspensión de "proyectos, negocios, mercados, escuelas y servicios de transporte", y han pedido a las empresas y organizaciones que no den servicios si éstos no son estrictamente necesarios, y animándolas a que den hoy el día libre a sus empleados.



El Nida ha paralizado así todo tipo de actividades, incluida la Bolsa de Hong Kong, aunque sí operó el vecino mercado de valores de Shenzhen, la primera localidad alcanzada por el tifón.



En esa ciudad que forma "frontera" con la región administrativa especial de Hong Kong, están en alerta 2.000 soldados y otras fuerzas de seguridad, y están listas 200 ambulancias para hacer frente a posibles emergencias.



Shenzhen y otras ciudades han habilitado estadios y otras estructuras como refugios para personas que viven en zonas de mayor riesgo o en viviendas menos preparadas para el fuerte temporal.



En Hong Kong, que este verano todavía no se había visto afectada por grandes tifones, se cancelaron hoy más de 150 vuelos.



En las costas cercanas fueron evacuados más de 2.000 trabajadores del gran puente Hong Kong-Zhuhau-Macao, que unirá en el futuro los dos extremos del delta del río de la Perla, y también se han trasladado a tierra a más de 2.200 empleados de plataformas petrolíferas cercanas.



Ayer, a causa del mal tiempo, murieron tres personas y otra resultó herida en la provincia de Guizhou, al norte de la de Cantón, debido a los fuertes vientos y el granizo que afectaron la comarca de Sandu.



China sufre cada verano los efectos de numerosos tifones, y por ahora el más destructivo en 2016 ha sido el Nepartak, que causó más de 80 muertos en la costa suroriental del país, principalmente en la provincia de Fuzhou, vecina a Cantón