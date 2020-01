Venezuela rechaza el veto a presidir del Mercosur

La ministra de Exteriores venezolana, Delcy Rodríguez, rechazó este miércoles el veto a la presidencia pro témpore del Mercosur por parte de su país acordado por los fundadores del bloque, que decidieron ejercerla conjuntamente, y aseguró que esa decisión viola la legalidad.



"Venezuela, en ejercicio pleno de la Presidencia Pro Témpore de Mercosur, y en resguardo de sus tratados, rechaza declaración Triple Alianza (...)", afirmó en referencia a Argentina, Brasil y Paraguay la canciller venezolana en su cuenta de la red social Twitter.



"Esta declaración de la Triple Alianza del gobierno de Argentina, Paraguay y de facto de Brasil, vulnera la legalidad de la organización", recalcó Rodríguez.



La jefa de la diplomacia venezolana afirmó que en el Mercosur "las decisiones se adoptan por consenso y respetando las normas de funcionamiento" y subrayó que su Gobierno no permitirá "violaciones de los tratados".



Además, agregó en otro mensaje que "pretender destruir Mercosur mediante artimañas antijurídicas es reflejo de la intolerancia política y desesperación de burócratas".



Según informó hoy la Cancillería brasileña, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay acordaron ejercer en conjunto la presidencia del Mercosur este semestre, lo que anularía la decisión de Venezuela de asumir ese cargo pese a la falta de consenso.



Un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil señaló además que los cuatro miembros fundadores del Mercosur han emplazado a Venezuela a que acelere la ratificación de los acuerdos del bloque, pues de otro modo será "suspendida" el 1 de diciembre próximo.



Según el comunicado, a pesar de que tenía plazo hasta el 12 de agosto de 2016, Venezuela aún no ha incorporado a su ordenamiento jurídico "importantes acuerdos y normas del Mercosur", lo cual impide que ejerza la presidencia e incluso pone en duda su continuidad en el bloque.



Entre ellos cita el Acuerdo de Complementación Económica nº 18, que trata sobre libre circulación de bienes, así como el Protocolo de Promoción y Protección de Derechos Humanos y el Acuerdo sobre Residencia de Nacionales de los Estados Partes del Mercosur.



La presidencia rotativa del Mercosur fue ejercida por Uruguay durante el primer semestre del año y en el segundo le habría correspondido a Venezuela, según el orden alfabético que rige en la organización para esos traspasos.



Argentina, Brasil y Paraguay se opusieron a que Venezuela asumiera el cargo argumentando dudas sobre la situación política en el país caribeño y que además aún no había adoptado la normativa interna del bloque.



Sin embargo, en junio pasado Uruguay se negó a continuar ejerciendo la presidencia del Mercosur y señaló que no veía impedimentos jurídicos al traspaso a Venezuela tras lo que el Gobierno de Caracas decidió asumir pese al rechazo explícito de tres de los miembros.