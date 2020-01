Enríquez-Ominami explica en Chile la reunión que tuvo con Evo

El candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, explicó en Chile los temas que abordó en el encuentro con el presidente Evo Morales, con quien se reunió en dos oportunidades. Ratificó de propuesta de retirar las demandas en La Haya para dialogar.

"Le he propuesto que retire la demanda ante La Haya y que en caso de ser electo presidente, retiraré la demanda de Chile", ratificó el político de la vecina nación en un video que colgó en sus cuentas en redes sociales.

Conoce más I Jamás le pediré apoyo ni abusaré de la confianza de Evo

Agrega que "he planteado que para hablar con Chile no se necesita pasar por Holanda, que para hablar de los problemas que podamos tener ambos países no se necesitan demandas" y ratifica que "no puedo entender que sigamos peleados ambos países si nos parecemos tanto, y lo hago pensando primero en mis compatriotas pero también en los hermanos peruanos y bolivianos".

Enríquez-Ominami, tras sus diálogos con el jefe de Estado, aseguró que "jamás un presidente de la república podría ni debería en un documental de reflexión hacer política interna, no lo hizo, no lo hará y jamás yo le pediré apoyo ni abusaré de la confianza del presidente (Evo Morales)".

Lea también I Enríquez-Ominami envía duro mensaje a Piñera desde Bolivia

Morales sostuvo hoy que "si hay un compromiso serio, diálogo sobre estos temas con tiempo, con garante, siento que no es importante levantar las demandas, automáticamente se paralizarán", respecto a los litigios que existen con Chile.

Video de MEO: