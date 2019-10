Florinda Meza se disculpa por revelación sobre 'Don Ramón'

Florinda Meza, que recientemente ventiló supuestos problemas de drogas que sufrió el fallecido actor Ramón Valdés, tuvo que ofrecer disculpas públicas.



Las declaraciones de Meza sobre Ramón revolucionaron las redes sociales y generaron molestias en la familia del intérprete de "Don Ramón" en la serie "El Chavo del 8".



Por esa polémica, Florinda usó sus redes sociales para expresar sus disculpas, pues no quiso dañar la imagen de su excompañero de trabajo:



"Me preguntaron por qué (Don Ramón) murió tan joven. Tal vez no debí responder a eso, pues no me correspondía…Quiero aclarar que yo jamás pretendí ensuciar la imagen de mi querido Ramón Valdés. Él era un comediante talentoso y un gran ser humano", compartió la actriz que dio vida a "Doña Florinda", que siempre tuvo problemas con "Don Ramón", por la relación de sus hijos ("Quico" y "la Chilindrina").



Este no fue el único mensaje de Meza, ya que escribió otros más donde elogió a Valdés y volvió a reiterar su sentir ante las revelaciones al programa brasileño, pero dejó claro que en la vecindad de "El Chavo del 8" no todos eran perfectos, aunque siempre hubo armonía, por eso perduraron con los años como equipo.,

Tweets de Florinda Meza