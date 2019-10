Conoce los trucos de tres millonarios para ahorrar

Al hablar de millonarios, muchos imaginamos personas que utilizan ropa de marca, conducen autos último modelo e incluso tienen su avión privado, principalmente, derrochando su dinero por el mundo.



Sin embargo, aunque parezca increíble son muchos los que prefieren vivir una vida tranquila y normal, sin necesidad de malgastar su dinero en caprichos innecesarios. Podríamos decir que en este grupo están los que prefieren comer en casa en lugar de un restaurante, o conducir un auto Toyota de segunda mano en vez de uno último modelo.



Por eso, mencionaremos algunos de los trucos más curiosos de los millonarios para ahorrar. Estos son:



1. Mark Zuckerberg, Facebook

A pesar de ser una de las personas jóvenes más ricas del mundo con una fortuna de más de 51.500 millones de dólares, Zuckerberg se caracteriza por llevar una vida completamente sencilla, no por nada conduce un Volkswagen Golf VI GTI.



En realidad, el fundador de Facebook es conocido por vestir una camiseta básica de color gris y unos vaqueros. Un uniforme que le permite no perder el tiempo por las mañanas.



“Mi objetivo principal es servir a la comunidad, por eso trato de no perder el tiempo en decisiones banales”, explicó en alguna ocasión refiriéndose a su ropa.



Por otra parte, no sorprendió a nadie que Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan, fueran a cenar a un McDonald’s después de casarse en el patio de su domicilio, valorado en 7 millones de dólares.



2. Charlie Ergen, Dish Network

Charlie Ergen es el co-fundador, presidente actual del Consejo de administración, además de ex-presidente y ex-CEO de Dish Network y Echostar Communications Corporation y su fortuna está valorada en

14.400 millones de dólares.



El truco ahorrativo de este millonario es la comida. Ya que Ergen almuerza todos los días un sándwich con un Gatorade, el cual se prepara antes de salir de casa.



Además, de que cuando asiste a algún viaje de negocios, comparte habitación con sus compañeros de trabajo.



Ergen asegura, que heredo estas costumbres de humildad por su madre ya que creció en medio de una fuerte crisis familiar.



3.Azim Premji, Wipro LTD

Premji es uno de los hombres más ricos de la India. Su fortuna está valorada en 16 mil 600 millones de dólares.



Conocido como “el millonario austero”, Premji tiene 70 años y eso no le ha impedido que se muchas veces se transporte a su oficina en un tuk-tuk, un coche de tres ruedas muy común en la india.



Además, el directivo viaja en clase económica y siempre le recuerda a sus empleados que apaguen las luces de las oficinas.