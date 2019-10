García invoca al diálogo y dice que las carreteras están expeditas

El vicepresidente Álvaro García pidió a la dirigencia del transporte pesado levantar los bloqueos e reiteró el pedido de diálogo al sector. La autoridades detalló que las vías nacionales están expeditas y que la Policía Boliviana tiene la instrucción de desbloquear las carreteras que se encuentran interrumpidas para su circulación.



"Volvemos a invocar a los dirigentes, levanten sus medidas y no perjudiquen a toda Bolivia. La parte judicial la tienen que hacer con abogados, un cambio de una decisión judicial no se logra con bloqueos", solicitó García en conferencia de prensa en La Paz.



El vicepresidente señaló que el ministro de Economía, Luis Arce, se encuentra en su despacho a la espera de la dirigencia del sector de transporte pesado para instalar la negociación. Aclaró que el tema tributario ya fue resuelto y que el pedido de liberación de ocho dirigentes detenidos en Sucre debe ser resuelto por la justicia y no por el Gobierno.



La semana inició con algunas rutas nacionales bloqueadas por el transporte pesado. Con excepción Beni, las dirigencias departamentales de este sector acataron la medida. Los movilizados exigen, entre otras demandas, piden reformas tributarias que, según ellos, no fueron atendidas. Además, piden la liberación de sus dirigentes procesados por los bloqueos de febrero pasado.



También, García pidió al sector movilizado no ir en contra con la estrategia boliviana en el reclamo de libre tránsito y maltrato a choferes en los puertos chilenos. "Es una medida antipopular, es un medida que favorece a dos o tres dirigentes y por favorecer a esos dirigentes no se puede perjudicar a todo el país", consideró el vicepresidente.