Urenda: "Evo no confía en nuestro sistema de salud"

"Que me disculpe el vicepresidente (Álvaro García Linera) pero con ese mensaje de que médicos bolivianos no pudieron diagnosticar una sinusitis y una faringitis pero, no le creo", así dijo Óscar Urenda, secretario de Salud de la Gobernación cruceña que defendió la formación de los profesionales bolivianos en medicina.



"En el sistema público las autoridades somos las que debemos darle la confianza al pueblo. El ciudadano de a pie debe confiar. Como médico y en nombre de los cinco médicos que vieron al presidente (con las declaraciones del vicepresidente), me siento ofendido", recalcó.

