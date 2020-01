6 cosas que desconocías sobre la grasa abdominal

La mayoría de nosotros tenemos o hemos sufrido alguna vez un pequeño exceso de grasa en el abdomen. No es solo una cuestión antiestética de nuestro cuerpo, es también un riesgo para nuestra salud que debemos tener muy en cuenta.



Que afecta a la vida sexual o que aumenta las posibilidades de padecer diabetes, descubre este y otros aspectos que quizás desconocías sobre la grasa abdominal, y que fueron enumerados en el portal español ABC.es



1. La grasa abdominal puede afectar a la vida sexual de los hombres. Los hombres que tienen una importante acumulación de grasa abdominal, la conocida barriga cervecera, tienen menos masa muscular y sus niveles de energía y su libido disminuyen en comparación a hombres que están en forma. Además, una de las principales consecuencias de la diabetes en hombres es la disfunción eréctil, que acaba afectando al 30-50% de los que padecen la enfermedad.



2. El perímetro de la cintura es un buen indicador sobre salud en nuestro cuerpo: Con un máximo establecido de 88 cm en mujeres y 102 cm en hombres, superar estas medidas indica que el riesgo a desarrollar enfermedades cardiovasculares y/o diabetes es 3 veces mayor en comparación con aquellas personas que no alcanzan estas dimensiones. A su vez, la acumulación de grasas en el abdomen aumenta un 20% el riesgo de mortalidad.



3. La grasa abdominal es metabólicamente más activa. Existen dos tipos de grasa, aquella que es subcutánea que se deposita debajo de la piel y no comporta en niveles normales problemas en la salud y la metabólicamente activa que se deposita mayoritariamente en la zona abdominal. Desde DiaproKal® alertan de que esta grasa es de fácil eliminación al principio, pero si se deposita durante mucho tiempo en la zona abdominal cuesta más de eliminar, llegando a producir complicaciones en los órganos del cuerpo y aumentando la resistencia a la insulina, conllevando un mayor descontrol del azúcar en sangre.



4. Las personas con acumulación de grasa abdominal son más propensas a sufrir diabetes tipo 2. La grasa abdominal aumenta las posibilidades de padecer una diabetes tipo 2. Los hombres con perímetro de cintura superior a 102 cm son 22 veces más propensos a desarrollar diabetes tipo 2 mientras que en las mujeres con una cintura superior a 88 cm tienen casi 32 veces más posibilidades de desarrollar esta enfermedad.



5. La acumulación de grasa en la zona abdominal es más frecuente en hombres que mujeres. Generalmente las mujeres acumulan su grasa corporal alrededor de caderas, nalgas y muslos, lo que no afecta directamente a órganos internos. En cambio la mayor parte de los hombres la concentran es su zona abdominal, convirtiéndose en un problema para su salud.



6. Los diabéticos pierden menos grasa abdominal que la personas que no padecen diabetes. Un estudio sobre el ejercicio físico en diabéticos reveló que en el mismo periodo de tiempo y con los mismos ejercicios físicos los diabéticos sólo perdían un 4% de su grasa abdominal, mientras que las personas que no padecían esta enfermedad reducían un 13% sus niveles. Por eso es importante que los tratamientos de pérdida de peso para diabéticos también se marquen un objetivo de reducción del PC.