Aprende a ser un buen conversador en 10 pasos

¿Pasas con frecuencia por el incómodo momento de no saber qué más decir, te sientes incapaz de mantener una larga conversación o percibes que las personas evitan charlar contigo?. No te desesperes.



Expertos del portal web Entrepreneur.com y Habilidadsocial.com te dan 10 consejos para aprender a manejar los hilos de una conversación y encontrar temas que despierten la atención de otras personas.



1. Muestra interés real. Cuando hables con alguien, dale toda tu atención y ponte en su lugar. Aunque no hayas experimentado la misma situación, trata de compartir una historia personal sobre un tiempo en el que te sentiste casi igual.



2. Preguntas abiertas y positivas. Evita las preguntas cerradas que solo se responden con un "si" o un "no". Usa preguntas abiertas y positivas (Ej. ¿qué otros platos más te gustan?). Pregunta ¿por qué? o ¿para qué? y se multiplicarán los hilos de tu charla. (ej. ¿por qué decidiste estudiar enfermería?, etc.).



3. Di el nombre de la persona. Cualquier conocido se sentirá halagado e impresionado si recuerdas cómo se llama. Si se te dificulta recordar nombres, practica lo más que puedas. Cuando conozcas a alguien por primera vez, trata de mencionar su nombre en varias oportunidades.



4. Expresa tranquilamente tu desacuerdo. Cuando alguien está de acuerdo contigo, se crea un lazo instantáneo. Pero si realmente no estás de acuerdo con la opinión de alguien, dile cordialmente que tú no lo ves así y permite que la persona exprese sus propios argumentos.



5. Escucha más y cuida tu lenguaje corporal. Cuando alguien te hable, haz contacto visual, asiente y muestra interés en todo lo que te digan. No te ubiques totalmente de frente a tu interlocutor, conserva cierto ángulo. Lo contrario puede generar incomodidad. Usa una postura abierta. No estés todo el tiempo con los brazos o piernas cruzadas.



6. No interrumpas o cambies de tema. Hay personas que les gusta terminar las oraciones de otras sin darse cuenta. Así evitas que él o ella expresen de verdad sus pensamientos o emociones. Te pueden ver como un "sabelotodo" o creer que tienes prisa y que estás poniendo palabras en su boca. Tu paciencia y consideración serán apreciadas.



7. Responde incluso cuando no te pregunten. Si la otra persona no tiene muchas habilidades sociales y se limita a responder preguntas, tu charla parecerá interrogatorio y terminará rápido. Para evitarlo, responde aún cuando no te pregunten. Si le preguntas sobre su plato favorito y te contesta que el churrasco, dile que el tuyo es la comida criolla.



8. Profundiza en temas emocionales. Intenta entrar en temas que generen emociones positivas: familia, aficiones, viajes e infancia (recuerdos). Eso permite conectarte con experiencias, sueños y aspiraciones. No todo son preguntas. Cuando no sepas qué decir, siempre es muy útil sacar a la luz un tema de actualidad.



9. No seas tan lógico, usa hipótesis. Valora antes si la persona con la que hablarás es muy racional o no. La gente suele empezar las conversaciones con desconocidos en un estado muy lógico y quizás les sorprenda que les hagas una pregunta alejada de sus esquemas mentales. Para evitarlo, une tu pregunta con algo real que haya ocurrido. Usa tu imaginación. Pregunta por posibilidades (Ej. ¿Qué preferirías…?



10. Más historias y menos hechos. Cuando oímos una historia, nuestro inconsciente no puede evitar imaginarnos como protagonistas. Así la otra persona se identifica con uno. (Ej: “A mí también me gusta salir a correr. Menos cuando tengo un león detrás, como en mi último viaje a Kenia". Convierte tus preguntas en historias. (Ej: “Mañana dicen que lloverá a cántaros, ¿cuál es el mayor diluvio que has vivido?”