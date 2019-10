El sexo una vez por semana es suficiente

¿Cuánto sexo es suficiente? Sólo una vez a la semana es suficiente para lograr un nivel óptimo de felicidad entre los matrimonios heterosexuales o las relaciones de pareja de largo plazo, según un estudio publicado este miércoles.



Los científicos se basaron en encuestas a más de 30.000 estadounidenses durante cuatro décadas, según detalles del estudio publicado en el diario especializado "Social Psychological and Personality Science" (Psicología Social y Ciencia de la Personalidad).



"Aunque un sexo más frecuente se asocia con más felicidad, esta relación ya no es significante a una frecuencia mayor a una vez a la semana", dijo la investigadora Amy Muise, una psicóloga social de la Universidad de Toronto-Mississauga.



"Nuestros hallazgos sugieren que es importante mantener una conexión intima con nuestra pareja, pero no necesitas tener sexo todos los días mientras mantengas esa conexión", añadió.



Por otra parte, el estudio fue limitado a personas con pareja por lo que "no hay asociación entre la frecuencia del sexo y el bienestar en las personas solteras", dijo Muise.



"Es importante mantener una conexión íntima con tu compañero sin poner demasiada presión en tener relaciones sexuales con tanta frecuencia como sea posible", añadió.