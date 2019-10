Equipo marítimo sigue firme y llamarán a expresidentes

El equipo marítimo está intacto. No sale nadie. El vicepresidente Álvaro García anunció la decisión del Ejecutivo de mantener a los voceros de la demanda marítima, entre ellos los expresidentes Carlos Mesa, Jorge Quiroga y Jaime Paz Zamora, con quienes el presidente Evo Morales mantuvo discrepancias políticas antes y después del referéndum constitucional. El mandatario convocará a sus antecesores para pulir la estrategia en esta nueva etapa jurídica.



Esta versión está en contra de lo dicho hace unos días por el procurador general del Estado, Héctor Arce, quien señaló que los voceros (expresidentes) “han cumplido un rol muy importante en la etapa en la que tenían que cumplir ese rol”.



Ayer, García Linera indicó que los voceros seguirán cumpliendo su rol en los países que se les asignó: Mesa en Latinoamérica, Quiroga en Estados Unidos y Brasil, y Paz Zamora en países de Europa.

“Tenemos nuestros voceros para Europa, Estados Unidos y para el mundo, siguen los expresidentes; el bloque marítimo boliviano, además de autoridades y exautoridades, organizaciones sociales, todo en general se mantiene firme y no tiene por qué debilitarse”, detalló el vicepresidente.



Fricción política

Mesa tuvo fricciones con Morales debido a la campaña por el referéndum. Evo dijo que el expresidente utilizaba el proselitismo para apuntalar su candidatura para las elecciones de 2019, algo que Mesa negó.



Quiroga, al conocer esta decisión, aplaudió que el tema marítimo se mantenga como política de Estado y se propuso trabajar por la causa. “Yo seguiré trabajando en esto donde me encuentre, como siempre lo hice. Si el Gobierno me quiere convocar, asistiré”, afirmó.

Al respecto, el expresidente Paz Zamora sugirió que la estrategia marítima se enfoque en esta etapa en Chile y Perú y pidió que se le designe para negociar en esos países.



“Le dije al presidente Morales que me deje trabajar entre ambos países, la respuesta está allí y no en el resto del mundo. Por ejemplo, el hecho de no sentar presencia en el puerto de Ilo (Perú) no tiene sentido”, destacó Paz Zamora.



García acotó que Evo Morales convocará a los expresidentes para delinear la estrategia en esta nueva etapa jurídica. Quiroga y Paz Zamora asistirán a la convocatoria. Mesa se encuentra en España y retorna al país el 18 de marzo.



Sobre el tema, el presidente del Senado, José Gonzales, alabó la decisión del Ejecutivo de mantener al equipo marítimo y también aplaudió las respuestas de los expresidentes



García dice que Chile festejó resultados

El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que Chile festejó los resultados del referéndum, proceso en que el No a la reelección de Evo Morales se impuso el 21 de febrero.



“La tarea ahora es que Bolivia siempre mantenga la iniciativa frente al mar, pero está claro que la derrota de Evo ha alegrado al Gobierno de Chile”, aseguró García.



El expresidente Jorge Quiroga pidió no enfocarse en la postura que adopte Santiago y aconsejó seguir la línea marítima como una política de Estado. “No hay que criticar lo que digan en Chile, miremos acá lo que haremos”, dijo.



El presidente Evo Morales apuntó a Chile de festejar el triunfo del No a su reelección y mencionó a un excónsul chileno, quien supuestamente apuesta a la inestabilidad política en Bolivia.