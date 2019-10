Exnovio despechado podría ir a prisión

A Jorge Armando Meneses Chávez (23) le está costando caro la locura de haber entrado armado a la universidad Domingo Savio, supuestamente para quitarse la vida delante de su exnovia por despecho, pues será condenado a tres años de prisión en un procedimiento abreviado, informó la fiscal Francisca Rivero.



Meneses no irá a la cárcel porque se acogerá al perdón judicial, salvo que vulnere algunas de las medidas que le imponga el juez.



La fiscal indicó que abrió causa por el delito de portación de arma, no así por tentativa de homicidio, pues dijo no haber hallado elementos para procesarlo por dicho delito. La audiencia es este jueves.