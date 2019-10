Birdman es la favorita para los globos de oro

En una esperada gala, que tendrá como maestras de ceremonia a la genial dupla Tina Fey y Amy Poehler, el domingo 11 se festejará en Los Ángeles la edición 72 de los Globos de Oro. En Bolivia Birdman y Boyhood, las cintas con más nominaciones en la competencia, se estrenarán a finales de febrero.



A través del canal de cable TNT, desde las 20:00 (hb), te enterarás de cuáles han sido las mejores producciones de cine y TV de 2014.

Conocida como la antesala más seria a los Óscar, por su capacidad para predecir la tendencia a los ganadores de las estatuillas, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) entregará 25 Globos de Oro en múltiples categorías de cine y televisión.



La reñida competencia

Birdman, la oscura comedia sobre la industria del espectáculo del mexicano Alejandro González Iñárritu, se impone como la más nominada, con siete candidaturas, entre ellas mejor película drama y mejor director.

Otra de las favoritas y la segunda en tener más nominaciones es Boyhood, de Richard Linklater, con cinco postulaciones. La cinta trata acerca de la transición de la infancia a la adolescencia.



Boyhood, Foxcatcher, The Imitation Game, Selma y La teoría del todo se disputan el premio a mejor película de drama; mientras que Birdman, Into the Woods, El Gran Hotel Budapest, Pride, y St. Vincent se enfrentan por el galardón de mejor comedia y mejor musical.



Cuerpo a cuerpo

Una de las categorías más codiciadas es la de mejor actriz de drama, que este año disputan Jennifer Aniston, por Cake; Felicity Jones, por La teoría del todo; Julianne Moore, por Still Alice; Rosamund Pike, por Perdida; y Reese Witherspoon, por Wild.



La categoría de mejor actor drama se caracteriza por el duelo de científicos en biopics: por una parte, Benedict Cumberbatch, interpretando al matemático Alan Turing en The Imitation Game, y por otra, Eddie Redmayne como el físico Stephen Hawkins, en La teoría del todo. También están en carrera Steve Carell, por Foxcatcher; Jake Gyllenhall, por Nightcrawler; y David Oyelowo, por Selma.



Michael Keaton (Birdman) es el favorito para mejor actor de comedia y música, y sus rivales son Ralph Fiennes (The Grand Budapest Hotel), Bill Murray (St. Vincent), Joaquin Phoenix (Inherent Vice) y Christoph Waltz (Big Eyes).



La mejor actuación de reparto femenina está reñida por Patricia Arquette, en Boyhood; Jessica Chastain, en A most violent year; Keira Knightley, en The imitation game; Emma Stone, en Birdman; y Meryl Streep, en Into the Woods. Robert Duvall, por The judge; Ethan Hawke, por Boyhood; Edward Norton, por Birdman; Mark Ruffalo, por Foxcatcher; y J.K. Simmons, por Whiplash son los caballeros en competencia.



Otros premios

En la pulseta por el mejor guion, Birdman, la favorita, tendrá batalla contra El Gran Hotel Budapest, Boyhood, Perdida y The Imitation Game.

El premio a la mejor película de animación está entre los títulos: Big Hero 6, El libro de la vida, The Boxtrolls, Cómo entrenar a tu dragón 2 y La película de Lego.



Finalmente, la carrera por la mejor película de habla no inglesa es disputada por Leviathan (Rusia), Ida (Polonia), Turist, (Suecia) Gett: El divorcio de Viviane Amsale (Israel) y Tangerines (Estonia)