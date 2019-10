Los trabajadores de salud reclaman a Gobernación

Pasadas las 10:00, funcionarios de los centros de salud y hospitales salieron en una marcha hasta la Gobernación, en demanda que el incremento salarial sea inversamente proporcional, para favorecer a los que ganan menos. Reclamaron también una solución al problema de Salud Ambiental y se terminen los contratos temporales.



Le puede interesar: Suspenden las consultas externas por el paro



Robert Hurtado, dirigente de los Trabajadores de Salud en Santa Cruz, explicó que el decreto de incremento salarial dispone un incremento lineal para todos los trabajadores; sin embargo, lo acordado debía contemplar un incremento mayor para los que tienen los sueldos más bajos. "No ha habido ningún acercamiento con la ministra de Salud, tampoco con el de Economía", señaló.



Sobre este tema la ministra de salud Ariana Campero sdijo que los trabajadores no están al margen del incremento y que su demanda fue tomada en cuenta, porque era parte del pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana.



Los trabajadores reclaman también una solución al conflicto de Salud Ambiental, que tuvo una reestructuración a principios de este año, lo que no dejó conformes a los trabajadores.



En la protesta pidieron que se terminen los contratos eventuales y todos esos funcionarios pasen a la planilla indefinida.