Conamype no pagará alza salarial ni 2º. aguinaldo

La Confederación de las Micro y Pequeñas Empresas (Conamype) a través de su secretario general, Néstor Conde, advirtió al Gobierno que no pagará ni el incremento salarial establecido por decreto supremo del 1º. de mayo, ni el doble aguinaldo anunciado por el presidente Juan Evo Morales.



"No vamos a pagar ni el incremento salarial que se ha dictaminado porque estamos entrando en negociaciones, el sector de la micro y pequeña empresa ha decrecido y nosotros a mediados de junio llevaremos un ampliado nacional para adoptar medidas. También vamos a sacar una instructiva que no se podrá pagar el segundo aguinaldo", aseguró el dirigente.





Conde informó de que se ingresó a una fase de negociaciones entre empleadores y empleados de las micro y pequeñas empresas, y se encontró comprensión de parte de los trabajadores.



"Prefieren que la empresa siga porque si pagamos sería la muerte de la empresa y tendríamos que cerrar o volvernos informales o contrabandistas y traer productos chinos",dijo Conde.



El secretario de la Conamype, que también es presidente de los micro y pequeños empresarios de La Paz aseguró que el pago del doble aguinaldo por dos años consecutivos al igual que los incrementos salariales significaron un duro golpe al sector productor.



"Si ellos (ministros) no han podido sustentar ni administrar Enatex cómo creen que pasó con las microempresa. No hubo crecimiento y no estamos en condiciones de pagar el segundo aguinaldo", sostuvo.



Cabe recordar que Maclovio Choque, vicepresidente de la Conamype, indicó que la reciente reunión que mantuvieron los empresarios con el Gobierno no es representativa para su sector que tiene otros problemas y otras necesidades.