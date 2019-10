Cuatro días sin rastro del rescatista en Río Grande

Han pasado cuatro días y la búsqueda ha sido infructuosa, pese a que cerca de 60 rescatistas navegan las aguas del Río Grande, municipio de Gutiérrez, no han dado con Junior Calzadilla, que desapareció el jueves, a las 17:00, cuando realizaba un ejercicio de actualización.



Calzadilla es rescatista de la Gobernación de Santa Cruz. Lo último que se sabe, según Juan Carlos Ibáñez, director de la Gestión de Riesgo de la Gobernación cruceña, es que desapareció entre las aguas de este afluente cuando se soltó de la cuerda que lo unía a sus camaradas con los que realizaba prácticas de rescate.



Ibáñez sostuvo que se desconoce las causas por las que el rescatista, que tenía una vasta trayectoria en cursos de natación y rescate, se desvinculó al equipo con el que navegaba, incluso -señala el director de la Gestión de Riesgo- uno de sus camaradas logró asirlo de la mano, pero el Río Grande se lo llevó.



Hasta el momento son 60 rescatistas de la Gobernación, del municipio, del SAR-FAB y de Funsar que se han unido a la búsqueda de Calzadilla. Ibáñez resaltó que no mientras no haya un cuerpo no se puede hablar de que el joven haya fallecido.

