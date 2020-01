Envío de remesas al país aumentó 1,7 % hasta julio

Los emigrantes bolivianos enviaron al país $us 680,9 millones en remesas durante los siete primeros meses del año, un 41,8% proveniente desde España, informó hoy el Banco Central de Bolivia.



Según el ente emisor, la cifra supone un incremento de 1,7% respecto a los $us 669,7 millones de remesas que recibió la economía boliviana en el mismo periodo de 2015. Solo en julio los emigrantes bolivianos enviaron al país 105,9 millones de dólares, añade el reporte.



Además de España, las remesas que llegan a Bolivia provienen de Estados Unidos (14,9%), Argentina (11,4%), Chile (7,9%) y Brasil

(6,5%), entre otros países.



Las regiones de Santa Cruz y Cochabamba fueron las principales

receptoras de este dinero, con el 39,8 % y el 32,5 %, respectivamente, mientras que La Paz recibió el 15,7 %.



Durante 2015, la economía boliviana recibió $us 1.178 millones en remesas, con un 41,7% enviado por sus ciudadanos que viven en España, según los datos oficiales.