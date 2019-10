Pitbull desvela su estrella de la fama en Hollywood

El popular músico de origen cubano Pitbull desveló hoy su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood de Los Ángeles (EE.UU.), en una ceremonia en la que reivindicó la cultura y el esfuerzo de los latinos que viven en el país norteamericano.



"Cuando la gente habla de los latinos y no saben nuestra lucha, se tienen que callar la boca", dijo Pitbull en su discurso de agradecimiento al honrar a "todos los latinos ahí fuera que trabajan muy duro en este país y siempre están buscando un futuro mejor".



"Primero hicimos los sandwiches y luego fuimos dueños del restaurante. Al principio limpiamos las casas y luego todas las casas de la manzana fueron nuestras. Después creímos en nosotros, trabajamos duro, aprovechamos la oportunidad del sueño estadounidense y acabamos con una estrella de Hollywood en Los Ángeles", argumentó.



Muy emocionado y al borde de las lágrimas, lo que le hizo detener sus palabras unos instantes y motivó los ánimos y gritos de apoyo de sus seguidores, Pitbull tuvo unas palabras cariñosas para su familia y todos los que creyeron en él.



Pitbull también se acordó de los grandes artistas que le "abrieron las puertas" como Jennifer López, Marc Anthony, Shakira o Enrique Iglesias.



Armando Christian Pérez (Miami, 1981), su nombre real, es uno de los cantantes más populares del momento con una mezcla de pop, rap, electrónica y ritmos latinos que ha triunfado en todo el mundo gracias a canciones como Timber, Fireball, El Taxi o Time of Our Lives.



Pitbull, también conocido como Mr. Worldwide o Mr. 305, ha vendido 6 millones de discos a lo largo de su carrera y lanzará este año su nuevo álbum, Climate Change.