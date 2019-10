Detienen a la 'choca' que atracaba con policías

La Policía detuvo está madrugada en La Paz a Germain Arce Ramos, alias "la choca", quien asaltó el miércoles a un transeúnte en complicidad con dos uniformados que iban en un patrullero.



"Me agarraron, me dijeron que suba a la camioneta y vaya a robar porque si no me iban a gasificar. Yo le expliqué a mi amigo y nos ordenaron asaltar a un hombre que estaba discutiendo con una mujer", explicó Arce en una entrevista en Unitel.



Arce operó con otra persona que está prófugo y se presume que sea de nacionalidad colombiana. Ella ya estuvo detenida en la cárcel de Obrajes en La Paz por delitos de robo y agresiones.



Fueron dados de baja

Los uniformados de bajo rango fueron retirados de la institución policial y serán juzgados en la justicia ordinaria. "Estos agentes dependientes de la EPI-San Pedro, son dados de baja para que sean juzgados en la vía penal ordinaria", dijo el ministro Carlos Romero, según informa la agencia de noticias ABI.