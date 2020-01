Oposición desconoce resultado y llama a más protestas

La oposición venezolana no reconoció hoy el resultado de la votación del domingo para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y cuestionó las cifras oficiales de participación.

El presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, consideró en una entrevista con el canal privado Globovisión que Venezuela amaneció "más dividida" tras el anuncio de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y reiteró que la cifra de participación "no es creíble".

De acuerdo con el CNE, participaron en la votación un total de 8.089.230 venezolanos, mientras que los grupos antichavistas, que boicotearon los comicios, calcularon que la participación fue de apenas tres millones de personas.

"Si no fuera una tragedia, no hubiera costado 16 asesinados y no significara más crisis, casi que daría risa esa cifra del CNE", expresó el vicepresidente de la Cámara, Freddy Guevara, responsable nacional de la formación Voluntad Popular (VP).

El número de muertos durante los comicios del que habla el legislador es el mismo que ha denunciado la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), mientras que la Fiscalía ha confirmado diez fallecidos.

Borges, del partido Primero Justicia (PJ), y Guevara coincidieron al reiterar sus llamamientos a continuar manifestándose en las calles contra el Gobierno de Nicolás Maduro como viene ocurriendo desde el 1 de abril, lo que ha dejado 119 muertos, cientos de heridos y casi 5.000 detenidos.

La MUD llamó a sus simpatizantes de todo el país a cortar vías hoy lunes en rechazo de la Constituyente desde las 12.00 hora local (16.00 GMT) y a una marcha en Caracas que partirá desde el este de la ciudad a las 17.00 horas (21.00 GMT).

La nueva Asamblea Constituyente tendrá poderes ilimitados para redactar una nueva Carta Magna, cambiar el ordenamiento jurídico y reformar las instituciones.

Maduro, el principal impulsor de este proceso, luego de conocerse los resultados advirtió de que se tomarán medidas contra el Parlamento, de mayoría contraria a su Gobierno; la Fiscalía, los líderes de la oposición y los medios privados.



