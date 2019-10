Detienen en Brasil a ejecutivo de Facebook por incumplir orden judicial

La policía brasileña detuvo el martes al ejecutivo de mayor rango de Facebook e Instagram en América Latina, luego de que la firma no respondiera pedidos judiciales para entregar información contenida en su plataforma y en el servicio de mensajes Whatsapp.



"Esas informaciones fueron requeridas para la producción de pruebas a ser utilizadas en una investigación de crimen organizado y tráfico de drogas, que tramita en secreto de sumario" la justicia del estado de Sergipe (noreste), dijo la policía federal (PF) en un comunicado.



La orden de prisión preventiva de Diego Dzodan, vicepresidente de ventas de la compañía en Latinoamérica, fue expedida por un juez penal de la localidad de Lagarto "a raíz del reiterado incumplimiento de órdenes judiciales, de requerimiento de informaciones contenidas en la página del sitio Facebook" y de la aplicación WhatsApp, precisó la Policía.



Tras ser detenido en su casa de Sao Paulo, Dzodan, de nacionalidad argentina, presta actualmente declaraciones en la comisaría de la policía federal de la metrópolis brasileña, "donde permanecerá preso a disposición de la justicia".



La primera orden para que Facebook y WhatsApp entregaran las conversaciones se expidió hace cuatro meses en el marco de una investigación contra el narcotráfico en Sergipe. Después de reiteradas peticiones a la compañía estadounidense, la Justicia determinó hace dos meses multar a Facebook con 50.000 reales (unos 12.500 reales al cambio actual) por día hasta que facilitara la información. Ante la falta de respuesta, la sanción se elevó hace un mes hasta un millón de reales (USD 250.000 aproximadamente) diario, según informó la policía federal de Sergipe a la AFP.



Ni Facebook ni WhatsApp han entregado aún los datos solicitados por el juez, por lo que los fondos correspondientes a las multas se encuentran bloqueados en Brasil.



"Medida extrema"



Tras conocerse la noticia en la mañana del martes, la empresa dirigida por Mark Zuckerberg criticó la decisión de las autoridades brasileñas.

"Estamos decepcionados con la medida extrema y desproporcionada de llevar escoltado a un ejecutivo de Facebook a una sede policial por un caso que involucra a WhatsApp, que opera separadamente de Facebook", afirmó la red social en un comunicado.



La popular aplicación móvil, de su lado, alegó que no dispone de ningún servidor donde se puedan almacenar las conversaciones. "WhatsApp no puede aportar información que no posee. Hemos cooperado hasta el límite de nuestra capacidad en este caso, y pese a que entendemos la importancia del trabajo de hacer cumplir la ley, estamos fuertemente en desacuerdo con esta decisión", afirmó un asesor de la aplicación móvil en un texto distribuido a la prensa.



Este no es, sin embargo, el primer embate de la justicia brasileña con Facebook. En diciembre pasado, WhatsApp fue cortado por un juez durante 12 horas en todo el país debido a su negativa a otorgar informaciones sobre una investigación criminal.

El bloqueo, que indignó a millones de usuarios, fue finalmente derribado por un tribunal de apelaciones.



Tres años antes, el objetivo fue Google, cuyo presidente en Brasil fue detenido brevemente en Sao Paulo. El dirigente, que apenas estuvo unas horas arrestado, fue señalado entonces por un delito de "desobediencia" por no haber retirado dos videos de la plataforma Youtube, propiedad del grupo, que atacaban a un candidato a alcalde en el estado de Mato Grosso do Sul (centro-oeste).