Evo critica la política de EEUU contra las drogas

El presidente Evo Morales abordó el tema de la lucha contra el narcotráfico durante sus intervención este sábado en la XVII cumbre del Movimiento de países No Alineados (MNOAL) en la Isla de Margarita en Venezuela.



Morales reiteró sus críticas al Gobierno de Estados Unidos por mantener a su nación y a Venezuela en la lista de países que no cumplieron sus compromisos contra el tráfico y la producción de drogas en los últimos doce meses.



"Desde Estados Unidos no hay lucha contra el narcotráfico, solo lo usan para someternos (...) y justificar intervenciones y tomar nuestros recursos", afirmó Morales en la plenaria.



Consideró que esta lista está basada en mentiras, desconoce la

lucha de Bolivia contra el narcotráfico y "es un instrumento de

carácter geopolítico".



El mandatario boliviano cree además que los "pro-capitalistas"

son los enemigos de su país puesto que, argumentó, el capitalismo

"no garantiza el futuro de las futuras generaciones, ni la

reivindicación de las mujeres"



Demandar a EEUU



El mandatario también planteó demandar al Gobierno de Estados Unidos por el bloqueo económico a Cuba y manifestó su solidaridad a Palestina, porque enfrenta -a su juicio- una política genocida.



En su intervención, el Jefe de Estado reiteró su condena a esa política impuesta por EEUU desde hace más de 50 años que daña al desarrollo de ese país centroamericano.



"Aquí debemos sacar una resolución demandando o procesando para que Estados Unidos deba resarcir o compensar el daño económico al pueblo cubano", planteó a su pares y representantes de los 120 países que conforman el MNOAL.



Morales dijo que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba "no es suficiente", porque mientras se mantiene ese bloqueo se continúan violando las normas internacionales.



"Es hora de que los Estados Unidos tome en cuenta y asuma su responsabilidad para resarcir los daños económicos al pueblo cubano", insistió.



Morales aseguró el sábado que el único camino que tienen los países que conforman el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) es la unidad y la construcción de un nuevo orden mundial con justicia social para vivir en armonía con la naturaleza y la Madre Tierra.