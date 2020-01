Los insondables caminos del golpismo ‘del siglo XXI’ se dibujan sobre la marcha. Ahora es el turno del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que, en inobservancia a la base misma de la democracia, es decir, a la independencia de poderes –imprescindible en cualquier sistema que pretenda ser reconocido como tal, no tiene atribuciones para legislar y, peor aún, viabilizar la concentración de poder en un solo hombre: el presidente del Poder Ejecutivo–, ha decidido subvertir el orden constitucional venezolano y en un hecho insólito se autodeclaró, sin más observaciones que la ‘afinidad política’ con el modelo imperante, en ‘Constituyente’, ‘legislante’ e incluso autogestionante de esta ‘democracia inédita’ (qué curioso, así mismo llamó García Meza, en 1980, a su golpe) que termina con la institucionalidad constitucional venezolana.

Lo visto y lo leído nos muestra que estamos ante un golpe a la Constitución Política del Estado de Venezuela y aquí vuelvo al inicio de este artículo para asegurar que estamos ante el hecho de que el ‘socialismo del siglo XXI’ no necesita las armas para asestar, desde el poder, un golpe al sistema democrático. Simplemente usa las instituciones del Estado cooptadas, o impuestas, para mantenerse en el poder.



Venezuela, con Hugo Chávez, fue el impulsor de aquello; perdió un referéndum y forzó las cosas para seguir en el poder. Luego fue nuestro país, donde el Tribunal Constitucional favoreció al presidente (poder) y le permitió ir a un referéndum (21-F), aun cuando estaba claro que no correspondía. En el 21-F perdieron todos: el poder político, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, que se alinearon para torcer la Constitución. Después fue Nicaragua, que consiguió una particular interpretación que no observó el límite de elecciones del primer mandatario y, esa vez, ganó el ‘golpista’; ahora es el turno, nuevamente, de Venezuela, que con un pueblo que busca democracia en las calles y comida en los basureros, encontró un Poder Judicial que anuló el mandato del Parlamento (primer poder del Estado), se convierte en el poder que anuló (se dan las tres aberrantes figuras citadas arriba) y consolida el golpe.

Cómo termine eso (bien o mal), entenderemos que va más allá de lo coyuntural, porque lo evidente es que la democracia sudamericana está siendo atacada, desde el poder, por quienes se sirvieron del sistema democrático para hacerse del mismo, para, a partir de allí, asumir posiciones cada vez menos democráticas que les permitan permanecer en el Gobierno.



En el país vemos al poder agazapado, barajando ‘cuatro opciones’ que permitan a Evo Morales acceder a una nueva elección. Tras ello van, los poderes del Estado ya los tienen alineados. Ahora entendemos aquello de que la democracia ‘popular’ y del socialismo del siglo XXI no está escrita en piedra y se va haciendo todos los días, como han sugerido Álvaro García Linera y David Choquehuanca