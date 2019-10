Una israelí de 65 años da a luz a su primer hijo

Una israelí de 65 años y miembro de la comunidad ultra-ortodoxa dio a luz esta semana en Israel a su primer hijo mediante fertilización in vitro, informaron medios locales.



El bebé, que nació por cesárea el pasado lunes en el hospital Meir de la localidad de Kfar Saba, al norte de Tel Aviv, pesó 2,6 kilos y se encuentra en perfecto estado, según el diario "Israel Hayom", que asegura que es la mujer de edad más avanzada que da a luz en el país.



Vecina de la ciudad de mayoría ultra-ortodoxa judía de Bnei Brak, la mujer, Jaya Shajar, lleva casada 46 años con su marido Shmuel, y pese a incontables intentos por quedar encinta y su avanzada edad, nunca perdió la esperanza de convertirse en madre. aseguran los medios.



El bebé fue concebido gracias a un tratamiento de fertilización in vitro con esperma donado o comprado, dato que el hospital rehusó clarificar, precisa por su parte "The Jerusalem Post".



Y es que en Israel es ilegal realizar tratamientos in vitro a una mujer por encima de los 54 años de edad.



"Los padres están tan emocionados, que aún lo están digiriendo. Están felices como niños pequeños", relató al medio el equipo médico que atendió a la pareja en el centro hospitalario.



Embarazo en personas de edades avanzadas



Con todo, el embarazo de esta mujer ha provocado el debate en el ámbito médico, pues los especialistas advierten de riesgos y complicaciones en gestantes por encima de los 50.



"Desde luego no es recomendable un embarazo en esta edad, pero mi labor es la de ayudar a la mujer para que regrese a casa con un bebé sano", explicó Tal Birón, el ginecólogo que atendió a la veterana madre.

Birón dijo que la gestante se presentó en su departamento, especializado en partos de riesgo, cuando estaba de 12 semanas de embarazo y que permaneció ingresada una larga temporada en el centro hospitalaria.

?